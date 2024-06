Kapitalna forma w Lidze Narodów. Rywale wysłali jasny sygnał przed meczem z Polską

Japończycy pojawili się w hali po meczu Polski z Bułgarią, który "Biało-Czerwoni" wygrali 3:1 . Mistrzowie Europy ściągnęli do hali sporą grupę kibiców, ale na mecz gospodarzy trybuny w Fukuoce wypełniły się już do ostatniego miejsca. Entuzjastycznie reagująca japońska publiczność mogła oglądać największe gwiazdy swojej drużyny. Na drugi tydzień Ligi Narodów dołączył do niej przyjmujący Yuki Ishikawa, kapitan zespołu .

I w pierwszym secie japońska drużyna z nim w składzie funkcjonowała kapitalnie - a przynajmniej przez większość partii. Świetną pracę wykonywał rozgrywający Masahiro Sekita , Japonia prowadziła już 18:12. Coś w jej grze zacięło się dopiero w końcówce. Coraz większe problemy sprawiała jej zagrywka Irańczyków, którą rywale zdobyli aż cztery punkty . Gdy do tego doszedł irański blok, gospodarze prowadzili tylko 23:22. W końcówce to oni byli jednak lepsi, zwyciężając 25:23.

Irańczycy stawiali się przez dwa sety. W trzecim dominowali już Japończycy

To czwarte zwycięstwo Japonii w tegorocznej Lidze Narodów. Dzięki wygranej siatkarze z Dalekiego Wschodu są już na podium tabeli rozgrywek - przynajmniej do meczów kilku innych siatkarskich potęg będą zajmować trzecie miejsce. W środę czeka ich spotkanie z Niemcami prowadzonymi przez Michała Winiarskiego, a już w piątek zmierzą się z reprezentacją Polski. To będzie dla nich okazja do rewanżu za ubiegły rok, gdy w Trójmieście przegrali z "Biało-Czerwonymi" 1:3 w półfinale turnieju finałowego. Polska przed meczem z Japonią zmierzy się zaś jeszcze z niżej notowaną Turcją.