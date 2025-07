Kadra na turniej w Gdańsku znana, Grbić to już ogłosił. Będą wielkie nazwiska

Następnie rywalizacja przeniosła się do Chicago, gdzie na "dzień dobry" po tie-breaku lepsi okazali się Włosi. Następnie jednak udało się wrócić na zwycięską ścieżkę poprzez wygraną z Kanadą (3:2) oraz USA (3:0) . Na koniec tego turnieju niestety dla Polaków lepsi okazali Brazylijczycy (1:3).

Jest potwierdzenie, to oni zagrają w Gdańsku

Aktualnie siatkarze przebywają w Spale, gdzie przygotowują się do nadchodzących meczów. Pierw 12 lipca zmierzą się towarzysko z Iranem, a od 16 lipca będą rywalizować w ostatnim turnieju Ligi Narodów. Już jakiś czas temu wiadome było, że w składzie nie znajdzie się Michał Gierżot czy Jakub Hawryluk . Wszystko przez rozpoczynającą się wkrótce Uniwersjadę.

Przez to w Spale pozostało tylko 17 siatkarzy i to właśnie oni wystąpią w LN, co dla portalu WP SportoweFakty potwierdził Nikola Grbić.