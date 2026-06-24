Kadra Grbicia wraca do gry, nagle nowe wieści. Turniej zagrożony. Możliwe odwołanie

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już w środę po przerwie do gry wrócą siatkarze reprezentacji Polski. Kadra Nikoli Grbicia przystąpi do turnieju w Gliwicach. W tym samym czasie odbywać się będą również zmagania w Lublanie oraz francuskim Orleans. Rywalizacja w drugim ze wspomnianych miejsc stanęła jednak pod znakiem zapytania przez falę upałów, a w grę wchodzą trzy scenariusze. Jednym z nich może być całkowite odwołanie turnieju.

Polscy siatkarze
Polscy siatkarzeSHERWIN VARDELEONAFP

Po niedługiej przerwie do gry wracają siatkarze najlepszych reprezentacji na świecie. Wszystko oczywiście w ramach drugiego tygodnia Ligi Narodów. W jego trakcie oczy siatkarskiego środowiska skierowane będą na Europę, bowiem wszystkie trzy turnieje zostaną rozegrane właśnie na starym kontynencie.

Siatkarze reprezentacji Polski grać będą przed własną publicznością, a dokładniej w Gliwicach. Do tego rywalizacja toczyć się będzie również w Lublanie oraz francuskim Orleans. Co ciekawe, we Francji jest aktualnie ogromna fala upałów, a ta ze względu na... brak klimatyzacji w hali Co'Met Arena może storpedować turniej. W końcu departament Loiret jest objęty czerwonym kodem z powodu wysokich temperatur, a imprezy masowe są dozwolone... w halach klimatyzowanych.

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Organizatorzy we wtorek wysłali maila do wszystkich posiadaczy biletów, w którym przekazano, że rozegranie spotkań jest zagrożone. By ratować sytuację na hali zostały zamontowane prowizoryczne wentylatory. To jednak może być dalej za mało, a we Francji pojawiały się coraz to nowsze wieści.

Osobny komunikat opublikowało również miasto Orleans, w którym wprost sugeruje się możliwość rozegrania turnieju, lecz bez udziału publiczności. - Trwa analiza warunków przyjęcia publiczności podczas Ligi Narodów w siatkówce w hali Co'Met Arena - czytamy.

Turniej Ligi Narodów zagrożony. Możliwe odwołanie

Specjalna komisja miała ocenić sytuację w środowy poranek, lecz wciąż nie wiadomo, jaki jest finalny werdykt. Zdaniem Jakuba Balcerzaka w grę wchodzą trzy opcje - całkowite odwołanie turnieju, rozegranie go przy zmniejszonej liczbie kibiców na poszczególnych meczach bądź w ogóle bez kibiców.

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- Na obecną chwilę mówi się o trzech wariantach w kontekście turnieju VNL w Orleans. Turniej całkowicie odwołany ze względu na falę upałów, ograniczenie liczby widzów, podczas poszczególnych meczów, turniej odbędzie się, ale bez obecności widzów na hali - przekazał.

W Orleans do gry przystąpić ma sześć reprezentacji - Francji, Stanów Zjednoczonych, Serbii, Japonii, Iranu oraz Kuby

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