Kadra Grbicia wraca do gry, nagle nowe wieści. Turniej zagrożony. Możliwe odwołanie

Po niedługiej przerwie do gry wracają siatkarze najlepszych reprezentacji na świecie. Wszystko oczywiście w ramach drugiego tygodnia Ligi Narodów. W jego trakcie oczy siatkarskiego środowiska skierowane będą na Europę, bowiem wszystkie trzy turnieje zostaną rozegrane właśnie na starym kontynencie.

Siatkarze reprezentacji Polski grać będą przed własną publicznością, a dokładniej w Gliwicach. Do tego rywalizacja toczyć się będzie również w Lublanie oraz francuskim Orleans. Co ciekawe, we Francji jest aktualnie ogromna fala upałów, a ta ze względu na... brak klimatyzacji w hali Co'Met Arena może storpedować turniej. W końcu departament Loiret jest objęty czerwonym kodem z powodu wysokich temperatur, a imprezy masowe są dozwolone... w halach klimatyzowanych.

Organizatorzy we wtorek wysłali maila do wszystkich posiadaczy biletów, w którym przekazano, że rozegranie spotkań jest zagrożone. By ratować sytuację na hali zostały zamontowane prowizoryczne wentylatory. To jednak może być dalej za mało, a we Francji pojawiały się coraz to nowsze wieści.

Osobny komunikat opublikowało również miasto Orleans, w którym wprost sugeruje się możliwość rozegrania turnieju, lecz bez udziału publiczności. - Trwa analiza warunków przyjęcia publiczności podczas Ligi Narodów w siatkówce w hali Co'Met Arena - czytamy.

Turniej Ligi Narodów zagrożony. Możliwe odwołanie

Specjalna komisja miała ocenić sytuację w środowy poranek, lecz wciąż nie wiadomo, jaki jest finalny werdykt. Zdaniem Jakuba Balcerzaka w grę wchodzą trzy opcje - całkowite odwołanie turnieju, rozegranie go przy zmniejszonej liczbie kibiców na poszczególnych meczach bądź w ogóle bez kibiców.

- Na obecną chwilę mówi się o trzech wariantach w kontekście turnieju VNL w Orleans. Turniej całkowicie odwołany ze względu na falę upałów, ograniczenie liczby widzów, podczas poszczególnych meczów, turniej odbędzie się, ale bez obecności widzów na hali - przekazał.

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W Orleans do gry przystąpić ma sześć reprezentacji - Francji, Stanów Zjednoczonych, Serbii, Japonii, Iranu oraz Kuby

Siatkarze reprezentacji Francji volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Polski VolleyballWorld materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Japonii, z nr 32 Shunichiro Sato VolleyballWorld materiały prasowe





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