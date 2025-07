Kadra Grbicia tylko na to czekała, historyczny sukces. Tego jeszcze nie było

Co ciekawe do tej pory Polska wygrała te rozgrywki tylko raz, w 2023 roku, gdy drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia zanotowała znakomity sezon . Fazę zasadniczą zakończyła na najniższym stopniu podium notując 10 wygranych i dwie porażki . Podczas tych zmagań udało się jej pokonać m.in. Włochów, Francuzów czy Brazylijczyków.

Następna odsłona spotkania to jednak prawdziwe show w wykonaniu Polaków i wygrana 25:17 . Czwarty set okazał się być przypieczętowaniem dobrej dyspozycji "Biało-Czerownych", bowiem triumfowali 25:21, a zarazem cieszyli się z awansu do finału .

Pierwsze dwa sety okazały się być bardzo wyrównane, gdyż pierw gospodarze wygrali 25:23, a następnie USA doprowadziło do remisu wygrywając do 24. Set ten tylko zmotywował Polskę do jeszcze lepszej gry, co poskutkowało wygraną 25:18, 25:18, a jednocześnie zwycięstwem całej Ligi Narodów.