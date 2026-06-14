Kadra Grbicia otrzymała wiadomość, nokaut mistrzów świata. I znów strata

Nienajlepiej tegoroczne rozgrywki Ligi Narodów rozpoczęli siatkarze reprezentacji Polski. Podopieczni Nikoli Grbicia w nieco eksperymentalnym składzie wygrali "na dzień dobry" w trzech setach z Kubą, lecz następnie ulegli 2:3 Słowenii, a później również po pięciu setach Japonii.

Porażki te były niezwykle bolesne nie tyle, co ze względu na ewentualny układ tabeli fazy zasadniczej, lecz ze względu na gigantyczne straty punktowe w rankingu FIVB. Dwie porażki kosztowały "Biało-Czerwonych" aż 19,16 pkt, co poskutkowało utratą pierwszego miejsca na korzyść Włochów.

Mistrzowie świata mimo małego falstartu i przegranej 2:3 z Francją wrócili na odpowiednie tory i na następny dzień pokonali 3:1 Niemców. W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego zmierzyli się natomiast z Turcją. Mecz zapowiadał się całkiem interesująco, bowiem podopieczni Slobodana Kovaca poradzili sobie ze wspomnianą Francją.

I tak było - przynajmniej w pierwszym secie. Włosi zaczęli niemrawo i musieli gonić wynik. Turcy prowadzili 10:7 czy 13:10. Mimo to po chwili był już remis (16:16), a następnie mistrzowie świata wypracowali sobie cztery "oczka" przewagi (21:17). Mimo to lepszego w tym secie poznaliśmy dopiero po grze na przewagi. Finalnie 29:27 wygrali siatkarze Ferdinando De Giorgiego.

Włosi zrobili swoje, przewaga już wzrosła

O drugim secie nie można zbyt wiele napisać, ponieważ skończył się tak samo szybko, jak się zaczął. Czołowi zawodnicy na świecie nie dali Turkom żadnych szans i zwyciężyli 25:14. W trzeciej partii równo było mniej więcej do niemal 10 punktu (8:8). Następnie jednak Włosi wrzucili piąty bieg i grali swoje (15:10).

Przewagi nie oddali już do końca meczu, dzięki czemu mogli cieszyć się z wygranej w secie 25:20 i całym spotkaniu 3:0. A takie było stosunkowo nieźle punktowane do rankingu FIVB. Włosi do dotychczasowego dorobku (378.3 pkt) dorzucili 3,43 pkt. W sumie mają oni teraz 381,73 pkt na koncie, a ich przewaga w zestawieniu nad drugą Polską wynosi już 6,91 pkt (Polacy mają 374,82 pkt).

Siatkarze reprezentacji Włoch obronili mistrzostwo świata VolleyballWorld materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Turcji Volleyball World materiały prasowe

Polscy siatkarze SHERWIN VARDELEON AFP





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