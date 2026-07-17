Lepszego początku rywalizacji w trzecim tygodniu Ligi Narodów siatkarzy dla reprezentacji Polski nie sposób było sobie wymarzyć. "Biało-Czerwoni", wzmocnieni debiutującym w tegorocznych rozgrywkach Tomaszem Fornalem, rozbili wicemistrzów świata z Bułgarii. Nie dość, że pokonali ich w trzech setach, to w żadnym nie pozwolili rywalom zdobyć nawet 20 punktów.

"Nie spodziewaliśmy się, że tak się potoczy to spotkanie. Oczekiwaliśmy długiego meczu, że Bułgarzy będą bardziej agresywni, ale nie wyszło im to spotkanie. Cieszymy się z szybkiego zwycięstwa. Graliśmy dobrze, konsekwentnie, aczkolwiek przed meczem spodziewałem się cięższego spotkania" - ocenił Szymon Jakubiszak, środkowy polskiej drużyny.

To oni czekają na szansę od Grbicia. Serb zdecyduje się na zmiany?

On sam zdobył siedem punktów - w tym trzy blokiem - ale wśród "Biało-Czerwonych" w środę błysnęli niemal wszyscy. Dobrze spisał się wspomniany Fornal, w ataku świetnie radzili sobie Wilfredo Leon i Bartłomiej Bołądź, a aż pięć asów serwisowych zanotował Bartłomiej Lemański. Grbić po meczu mógł tylko rozpływać się w pochwałach dla swoich zawodników.

Ale nawet mimo tak kapitalnego występu, w składzie jego drużyny na spotkanie z Brazylią można spodziewać się zmian. Na szansę czeka przede wszystkim Kamil Semeniuk. Świeżo upieczony triumfator Ligi Mistrzów w meczu z Bułgarią wszedł tylko na kilka akcji, a to dla niego dopiero pierwsze reprezentacyjne szlify w tym sezonie. Grbić powinien dać mu szansę na włączenie się do rywalizacji o miejsce wśród przyjmujących.

Na możliwość gry czeka też Kewin Sasak. On w trakcie sezonu ligowego zmagał się z kontuzją barku, a przed początkiem zmagań reprezentacyjnych przyplątał mu się jeszcze uraz nogi. Grbić ostrożnie wprowadza go do gry, ale atakujący potrzebuje rytmu meczowego - i to nawet w sytuacji, gdy na ten moment jest w ataku kadry numerem dwa, za plecami świetnie dysponowanego Bołądzia.

Liga Narodów siatkarzy. Polska ma komfort, Brazylia walczy o wszystko

Grbić musi też odpowiednio szafować siłami swoich siatkarzy, bo czekają ich teraz trzy dni meczowe z rzędu. W dodatku początek meczu z Brazylią od pierwszego gwizdka kolejnego spotkania, z Francją, będzie dzielić zaledwie 20 godzin.

"Każdego dnia będziemy podejmować decyzje i planować je pod kątem sytuacji na boisku. Ale myślę, że jesteśmy gotowi, mamy dużo zawodników gotowych do gry" - podkreśla selekcjoner reprezentacji Polski.

Jego zespół zajmuje trzecie miejsce w tabeli Ligi Narodów i jest o krok od zapewnienia sobie awansu do turnieju finałowego - przepustki wywalczy siedem najlepszych zespołów, stawkę uzupełnią gospodarze z Chin. Brazylia, najbliższy rywal "Biało-Czerwonych", jest w zupełnie innej sytuacji.

Mimo że drużyna z Ameryki Południowej rozpoczęła turniej w Chicago od imponującego triumfu z Francją, już w piątek znów znalazła się "pod kreską". W nocy czasu polskiego została bowiem rozbita w trzech setach przez reprezentację USA. By zagrać w Chinach o medale Ligi Narodów, musi wygrać jeszcze co najmniej jedno spotkanie, a i to nie zagwarantuje jej awansu, choć ostatnim rywalem Brazylii będą Chiny.

I mimo że drużyna z Ameryki Południowej w ostatnich latach radzi sobie słabiej niż wtedy gdy wyznaczała trendy w światowej siatkówce, to jednak brak awansu do finałów byłby dla niej klęską. Od kiedy w 2018 r. powstała Liga Narodów, zawsze grała w finałach. Podobnie było w jej poprzedniczce, Lidze Światowej. Jak przypominają dziennikarze "Globo", po raz ostatni w finałach Brazylii zabrakło w 1991 r. W ubiegłym sezonie zdobyła brąz Ligi Narodów.

Polscy siatkarze zapraszają Roberta Lewandowskiego. "Mamy do siebie niedaleko"

Brazylia szuka punktów, a siatkarze Grbicia liczą w Chicago na doping polskich kibiców, którzy w poprzednich latach licznie pojawiali się tam na meczach "Biało-Czerwonych". Szczególne zaproszenie wystosowali do Roberta Lewandowskiego, nowego piłkarza Chicago Fire. Najskuteczniejszy zawodnik w historii polskiej kadry zameldował się już w nowym klubie, ale nie doczekał się debiutu, bo mecz jego zespołu odwołano z uwagi na zły stan powietrza w mieście.

"Panie Robercie, zapraszamy serdecznie. Mamy do siebie niedaleko. My, sportowcy, powinniśmy siebie wspierać. Gdybyśmy mieli trochę więcej czasu, na pewno wpadlibyśmy na powitanie w Chicago czy na mecz. Zapraszamy, na pewno będą fajne emocje" - zwrócił się do polskiego piłkarza przed kamerą Polsatu Sport Jakub Nowak, środkowy kadry Grbicia.

Początek spotkania Polska - Brazylia o godz. 3.00 czasu polskiego, w nocy z piątku na sobotę. Transmisja na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa w Interia Sport.

Nikola Grbić Marcin Golba AFP

Kamil Semeniuk czeka na szansę od Grbicia volleyballworld.com materiały prasowe

Tomasz Fornal Piotr Matusewicz East News





Stany Zjednoczone - Brazylia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport