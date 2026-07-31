Kadra Grbicia może drżeć. Zauważyli to nawet organizatorzy. Prawdziwa "zmora"

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już w sobotę o godz. 9:00 polscy siatkarze zawalczą o drugi z rzędu finał Ligi Narodów. By zameldować się w decydującym o złocie starciu należy jednak najpierw pokonać Słoweńców. Wydaje się, że największym zagrożeniem po drugiej stronie siatki będzie Rok Mozić. Przyjmujący udowodnił swoją klasę już w starciu ćwierćfinałowym z Turcją. A jego formę docenili również organizatorzy, którzy starcie to zapowiadają jako pojedynek gwiazd. Transmisję będzie można oglądać na antenach Polsatu Sport.

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Siatkarze reprezentacji Polski oraz Rok Mozić (po prawej)volleyballworld.commateriały prasowe

Znakomicie w tym sezonie spisują się siatkarze reprezentacji Polski. Po niemrawym początku fazy zasadniczej Ligi Narodów zanotowali aż dziewięć zwycięstw z rzędu (w meczach oficjalnych), co poskutkowało bardzo dobrym 2. miejscem na koniec tego etapu. Z tego względu w turnieju finałowym w ćwierćfinale zmierzyli się z teoretycznie łatwiejszym rywalem - Ukrainą.

"Biało-Czerwoni" w tym spotkaniu dali sobie radę i zwyciężyli 3:1. Dzięki temu zameldowali się w półfinale, gdzie czeka ich mecz ze Słowenią. I to spotkanie może być już zdecydowanie trudniejsze. W końcu ekipa Fabio Soliego poradziła sobie w trzech setach z Turcją, a zdecydowanym bohaterem meczu został Rok Mozić. Gwiazdor zdobył aż 25 punktów, co czyni go najlepiej punktującym siatkarzem całego turnieju finałowego. Co ciekawe, 2. miejsce z 24 "oczkami" zajmuje Bartłomiej Bołądź.

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Przyjmujący zespołu Rana Verona z każdym rokiem staje się coraz lepszym zawodnikiem i śmiało można go nazywać jednym z najlepszych ofensywnych przyjmujących na świecie. Z tego względu wydaje się, że 22-latek obok Nika Mujanovicia będzie największym zagrożeniem dla naszych siatkarzy.

Podobnego zdania są również organizatorzy, którzy w swoich mediach społecznościowych już "podgrzewają" atmosferę wokół spotkania.

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W sieci już pojawiła się mała zapowiedź tego, co czeka nas w sobotę. Spotkanie "Biało-Czerwonych" ze Słowenią zostało nazwane "zderzeniem gwiazd", a szczególnie wyróżniono dwa nazwiska - wspomnianego Mozicia oraz Tomasza Fornala. Do tego Volleyball World wskazuje, że nasi najbliżsi rywale nigdy medalu Ligi Narodów nie zdobyli.

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- Zderzenie gwiazd. Tomasz Fornal. Rok Mozić. Ich rywalizacja sięga jak dotąd najdalszego etapu, gdy Polska i Słowenia zawalczą o miejsce w finale. Obrońcy tytułu zmierzą się ze Słowenią, która jest zdeterminowana, by zdobyć swój pierwszy medal w historii - czytamy.

Mecz Słowenia - Polska w ramach półfinału Ligi Narodów odbędzie się w sobotę 1 sierpnia. Pierwszy gwizdek tego spotkania zaplanowany jest na godz. 9:00 czasu polskiego. W drugim półfinale naprzeciwko siebie staną siatkarze z Japonii oraz Stanów Zjednoczonych (sobota, godz. 13:30). Transmisję będzie można oglądać na antenach Polsatu Sport.

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