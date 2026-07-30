Kadra Grbicia gotowa, Fornal się nie waha. Rośnie temperatura przed ćwierćfinałem

Tegoroczna Liga Narodów przyniosła sporo przetasowań w czołówce. Zawiodły Francja i Brazylia, Włosi mieli problemy bez kontuzjowanego Alessandro Michieletto. Świetnie radziła sobie inna z potęg, reprezentacja USA, ale skończyło się bolesną porażką z Polską.

"Biało-Czerwoni" powtórzyli bowiem schemat z poprzednich lat. Selekcjoner Nikola Grbić znów rozpoczął od przeglądu kadr, co przyniosło dwa zwycięstwa w czterech meczach pierwszego tygodnia. W drugim turnieju nadal nie szło łatwo, ale drużyna wzmocniona Marcinem Komendą czy Wilfredo Leonem wygrała komplet spotkań.

Kiedy w ostatnim tygodniu w Chicago dołączyli do niej jeszcze Tomasz Fornal i Kamil Semeniuk, gra Polaków momentami wręcz porywała - ograli czterech rywali ze ścisłej czołówki i skończyli na drugim miejscu w tabeli fazy zasadniczej.

- Trener codziennie powtarza, że najważniejsze jest to, jak my będziemy grać. I taka jest prawda. To my musimy się skupić na naszej grze. Jest oczywiście dużo nowych drużyn w tym Final Eight, jak Turcja i Ukraina. Na pewno będą chciały sprawić niespodzianki, nie mają nic do stracenia. Dużo łatwiej gra się jako underdog niż jako drużyna stawiana w roli faworyta. Ale jeżeli zagramy na poziomie, jaki potrafiliśmy prezentować w Chicago, to zakwalifikujemy się do najlepszej czwórki - nie ma wątpliwości Fornal.

Nikola Grbić poradził sobie z problemami. "Celujemy w finał"

Z kadry Grbicia bije więc pewność siebie, ale trudno się dziwić. W końcu w każdym turnieju pod wodzą Serba zdobywa medal. Szczególnie dobrze radzi sobie w Lidze Narodów - nie schodzi z podium od 2019 r., z Grbiciem u steru zdobyła już w niej dwa złote medale.

- Celujemy w finał. Ale na jakiej imprezie nie celujemy? Nie mamy prawa tego zmienić. Nawet gdybyśmy robili straszny remanent kadrowy, przy fali kontuzji, dalej będziemy mówić, że mamy nieprzebrane pokłady. Na razie to inne reprezentacje mają różne siatkarskie choroby - ocenia w rozmowie z Interia Sport Wojciech Drzyzga, ekspert Polsatu Sport, były siatkarz i trener.

Przykłady tylko z tego sezonu można mnożyć. Nie ma Bartosza Kurka? Wystrzeliła forma Bartłomieja Bołądzia. Problemy zdrowotne i rezygnacje środkowych? W kapitalnym stylu do kadry wrócił Bartłomiej Lemański. Marcin Janusz definitywnie pożegnał się z reprezentacją? Na rozegraniu pewnym punktem jest Komenda. Sezon bez Bartosza Bednorza? Na przyjęciu Grbić ma wybór, którego może mu zazdrościć każdy selekcjoner świata.

Dziś trzeba jednak po raz kolejny udźwignąć rolę faworyta. Jak zauważył Fornal, na Ukrainę nikt nie stawia. W Lidze Narodów występuje dopiero po raz drugi i już wdarła się do czołówki. Polaków Ukraińcy znają świetnie, w końcu część z nich gra w polskiej lidze - czy to w Barkomie Każany Lwów, czy w PGE Projekcie Warszawa. A największy gwiazdor Ukraińców, Ołeh Płotnicki, występował w drużynie z Leonem, teraz gra z Semeniukiem.

Polska zdecydowanym faworytem. Rywale w półfinale Ligi Narodów już czekają

To właśnie Płotnicki dodał jeszcze jakości drużynie, która była już bliska pokonania Polski w pierwszym tygodniu Ligi Narodów, w trakcie turnieju w Linyi. Wówczas siatkarze Grbicia odrobili jednak straty po dwóch przegranych setach. Z zawodników, którzy rozpoczęli wówczas mecz po polskiej stronie, dziś w podstawowym składzie można się spodziewać jedynie Lemańskiego.

To wszystko nie oznacza jednak, że będzie lekko, łatwo i przyjemnie. W końcu w środę niżej notowani przeciwnicy z Turcji i Chin potrafili napsuć krwi Słoweńcom i Japończykom. Tyle że ostatecznie to te dwie ostatnie drużyny czekają już w półfinale na zwycięzców dzisiejszych meczów Polska - Ukraina i Włochy - USA.

Początek spotkania "Biało-Czerwonych" o godz. 13.30. Transmisja na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa w Interia Sport.

Damian Gołąb

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