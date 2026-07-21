Fantastycznie za oceanem spisali się siatkarze reprezentacji Polski, gdzie przyszło im grać decydujące mecze fazy zasadniczej w Lidze Narodów. Polacy pojechali do Chicago z jasnym celem, ale zadanie nie było proste, bo mierzyli się z bardzo mocnymi reprezentacjami.

Kewin Sasak o mocy kadry: Naprawdę nieważny jest przeciwnik

Podopieczni Nikoli Grbicia jednak w odpowiednim momencie tak wydatnie podnieśli poziom, że odprawiali kolejne siatkarskie potęgi. Aż przyszedł czas na batalię ze Stanami Zjednoczonymi. Nic dziwnego, że serbski szkoleniowiec naszej ekipy ma teraz zagwozdkę, czy pierwszy szczyt formy nie przyszedł ciut za wcześnie i w chińskim Ningbo jego wybrańcy wciąż będą w stanie tak błyszczeć.

A w gruncie rzeczy oceniać kadrę będziemy właśnie po tym, co pokaże w Azji. I wszyscy mają tego świadomość, na czele z samymi zawodnikami, czego dowodem słowa rozgrywającego drużyny Marcina Komendy. - Cieszymy się z tego, co tu wykonaliśmy, ale jeszcze niczego nie wygraliśmy - tymi słowami 30-letni Krakowianin trafił w sam środek tarczy.

Amerykanie momentami byli bezradni. To nie częsty widok, aby zespół tego pokroju tak można było rozbroić na przestrzeni całego spotkania.

- Uważam, że to przede wszystkim duża zasługa naszej gry. Myślę, że w każdym elemencie graliśmy bardzo dobrze, czy to zagrywka, blok, obrona, czy atak. I jeśli tak będziemy grać, to tak naprawdę nieważny jest przeciwnik, każdemu z nami będzie grało się ciężko - zapowiada Kewin Sasak, atakujący kadry.

W pojedynku z gospodarzami zawodnik Bogdanki LUK Lublin miał niewiele szans, aby pokazać swoje umiejętności. I to właśnie świadczy o kłopocie bogactwa w talii trenera Grbicia. Tym razem Sasak wszedł na niedługi czas, ale i tak zdołał "coś" od siebie dodać. I podobnie jak każdy dorzucił ważną zdobycz.

- Dokładnie tak. Czasowo u nas tego wymiaru na boisku nie ma dużo, ale jak już wchodzimy, to staramy się dawać jak najwięcej. Cieszę się, że mogłem pomóc drużynie i zdobyć punkt, ale myślę, że każdy, kto wchodzi, też jest tak zmotywowany i chce dać z siebie maksa - podkreślił 29-latek.

Zapytany, czy razem z kolegami nie czuje już znużenia tym długim turniejem, odparł:

- Na pewno nie jest łatwo, ale też nie będziemy narzekać. Najważniejsze, że wygrywamy, tak naprawdę też do końca walczyliśmy o rozstawienie w turnieju finałowym. To było dla nas ważne i na tym się skupialiśmy - zaakcentował.

Wszystko jasne, polscy siatkarze znają kolejnego rywala. Wielki bój w Lidze Narodów

Turniej finałowy odbędzie się w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w chińskim Ningbo. Awans, poza Polską, uzyskały: Japonia, Słowenia, USA, Włochy, Turcja i Ukraina. Starcie Orłów z naszymi wschodnimi sąsiadami będzie miało rangę ćwierćfinału.

Kewin Sasak podkreśla, że jest już gotów do gry Piotr Matusewicz East News

Kewin Sasak wraca do pełni zdrowia. Nikola Grbić będzie na niego czekać VolleyballWorld materiały prasowe





Bartłomiej Bołądź - najlepsze akcje w meczu z USA. WIDEO Polsat Sport