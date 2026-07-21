Jasny sygnał dla Grbicia. Nawet Leon nie może być pewny swego

Selekcjoner Nikola Grbić przed startem sezonu reprezentacyjnego dokładnie zaplanował wprowadzanie do gry kolejnych swoich gwiazd. Na pierwszy turniej Ligi Narodów pojechał z odmłodzonym składem wzmocnionym Aleksandrem Śliwką. W trakcie drugiego turnieju w Gliwicach do drużyny dołączyli już Artur Szalpuk, Wilfredo Leon czy Marcin Komenda. Najdłużej na szansę czekali Tomasz Fornal i Kamil Semeniuk.

Obaj przyjmujący pojawili się w składzie kadry dopiero na trzeci turniej Ligi Narodów w Chicago. Dostali od Grbicia tyle wolnego, bo jeszcze do połowy maja rywalizowali w lidze Mistrzów.

- Na początku były trzy tygodnie wolnego, potem trener Nikola zadzwonił i powiedział, że cztery. Mówię: "mam iść do kościoła podziękować?" - żartował Semeniuk.

Na Fornala i Semeniuka warto było czekać. Kapitalny początek w Lidze Narodów

Pierwsze występy jego oraz Fornala pokazały jednak, że nie zmarnowali wolnego. Wręcz przeciwnie: "naładowali baterie" i świetnie przygotowali się do gry. Obaj przyjmujący od razu wskoczyli bowiem na wysoki poziom. Fornal szansę dostał już w pierwszym meczu w Chicago, z Bułgarią, tworząc duet z Wilfredo Leonem. Zdobył 10 punktów, był jednym z najlepszych siatkarzy na boisku.

Semeniuk na występ w podstawowym składzie musiał poczekać do drugiego spotkania. Na Brazylię Grbić wystawił na przyjęciu duet Semeniuk - Fornal i obaj siatkarze spisali się świetnie, zdobywając odpowiednio po 12 i 13 punktów. Bardzo dobrze wypadli pod kątem efektywności gry, lepszy był tylko Bartłomiej Bołądź.

W meczu z Francją Grbić wstawił do szóstki Leona i Semeniuka. To było dla "Biało-Czerwonych" najtrudniejsze spotkanie w Chicago, a Semeniuk okazał się kluczowy dla drużyny w drugim secie, który pozwolił jej podnieść się po dotkliwej porażce na otwarcie.

Wreszcie ostatni mecz, z reprezentacją USA. To był powrót do pary Fornal - Leon. Po dwóch świetnych setach gra Polski załamała się na początku trzeciej partii. I na kłopoty z przyjęciem lekiem okazał się Semeniuk. To on zmienił Leona, dołożył swoje w ataku i bloku. I w duecie z Fornalem poprowadził zespół do zwycięstwa 3:0.

- Semeniuk wszedł i dał nam stabilność w przyjęciu. Na szczęście udało nam się wrócić i wygrać - chwalił siatkarza po meczu Grbić.

Na tej pozycji Polska jest najmocniejsza na świecie. Grbić ma alternatywę nawet dla Leona

Łącznie Fornal zdążył zdobyć w Chicago 32 punkty. Skończył 57 procent piłek w ataku, zanotował cztery asy serwisowe i cztery punktowe bloki. Semeniuk "wykręcił" podobne statystyki: 30 punktów z jednym asem i trzema blokami. Miał nieco niższą skuteczność w ataku - 50 procent - za to lepiej wypadł w przyjęciu. Obaj siatkarze dodali też do tego po kilkanaście podbitych piłek w obronie.

Świetna dyspozycja Fornala i Semeniuka na początku sezonu kadrowego tylko jeszcze raz potwierdziła, że na pozycji przyjmujących reprezentacja Polski jest obsadzona najmocniej na świecie. Do tego duetu dochodzi bowiem jeszcze Leon, wracający do formy Śliwka oraz Szalpuk, który w poprzednim sezonie wywalczył sobie miejsce w składzie na mistrzostwa świata.

Jeśli Grbić ma w kadrze jakieś braki, na pewno nie na przyjęciu. Semeniuk pokazał, że może być alternatywą nawet dla Leona. Zresztą urodzonego na Kubie siatkarza w tym roku dogonił już w Lidze Mistrzów - po majowym zwycięstwie Sir Sicoma Monini Perugia obaj mają na koncie po cztery triumfy w tych rozgrywkach.

Kolejne spotkanie w Lidze Narodów polscy siatkarze rozegrają 30 lipca. Wówczas w NIngbo w Chinach, w ćwierćfinale rozgrywek, zmierzą się z reprezentacją Ukrainy. W ewentualnym półfinale będzie na nich czekać lepszy z pary Turcja - Słowenia. Transmisje wszystkich spotkań Ligi Narodów na antenach Polsatu Sport.

Kamil Semeniuk w ataku VolleyballWorld materiały prasowe

Tomasz Fornal Piotr Matusewicz East News

Wilfredo Leon VolleyballWorld materiały prasowe





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