Hit Polaków o wielką stawkę. To nie tylko wygrana, na parkiecie leży coś więcej

Reprezentacja Polski w siatkówce źle weszła w ten sezon Ligi Narodów FIVB. Biało-Czerwoni w pierwszym turnieju fazy zasadniczej przegrali dwa z czterech meczów. Nie można jednak nie wspomnieć o tym, że Nikola Grbić do gry w tym turnieju powołał właściwie rezerwowy skład.

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Później sprawy się unormowały i Polacy wraz z powrotem swoich gwiazd wrócili na odpowiednie tory. Obecnie podopieczni Grbicia mają już dokładnie ośmiu wygranych oficjalnych meczów z rzędu, a na rozkładzie wśród pokonanych znaleźli się: Brazylijczycy, Francuzi czy Bułgarzy.

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Dzięki temu Polacy są już pewni gry w turnieju Final Eight w Chinach. Nie wiemy jednak, z którego miejsca do niego awansują. To wyjaśni się po ostatnim spotkaniu tegorocznej fazy zasadniczej Ligi Narodów FIVB. W tym w Chicago będziemy świadkami rywalizacji Polaków z Amerykanami.

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Bez wątpienia mówimy więc o absolutnym siatkarskim hicie. Przed pierwszym gwizdkiem wyżej - na trzecim miejscu w tabeli są Polacy. Amerykanie plasują się dwie lokaty niżej. Gdy jednak spojrzymy na obecne rozstawienie w turnieju finałowym jasne stanie się, że to spotkanie "waży" więcej niż tylko trzy punkty do tabeli.

Przegrany z tego hitowego nocnego meczu już w ćwierćfinale Ligi Narodów zmierzyć się będzie musiał z Włochami, a więc mistrzami świata, potem prawdopodobnie z Japonią. Wygrany trafi do drugiej części drabinki, a tam w ćwierćfinale czekają: Turcy, Bułgarzy lub Ukraińcy. W półfinale zaś prawdopodobnie Słowenia. Początek meczu z USA o 3:00. Relacja na Sport.Interia.pl.

Jak na razie znamy oficjalnie tylko jedną parę ćwierćfinałową. Tę stworzą gospodarze - Chińczycy, którzy zmierzą się z bezbłędnymi w fazie zasadniczej Japończykami. O pozostałych parach rozstrzygnie nie tylko mecz Polaków, ale także spotkanie Bułgarii z Francją. Bułgarzy potrzebują wygranej, aby wyrzucić z Final Eight Ukrainę.

Tomasz Fornal w turnieju finałowym Ligi Narodów był podstawowym zawodnikiem reprezentacji Polski volleyballworld.com materiały prasowe





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