Historyczne sceny w meczu Polaków. 50:48, Wilfredo Leon nie miał litości

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Historyczne sceny w Gliwicach. Na zakończenie drugiego tygodnia Ligi Narodów polscy siatkarze zmierzyli się z Argentyną. W annałach światowej siatkówki zapisze się zwłaszcza pierwszy set - trwał prawie godzinę i zakończył się wygraną Argentyńczyków 50:48! Potem jednak polscy siatkarze, których znów napędzał Wilfredo Leon, znaleźli sposób na rywali. Turniej kończą z kompletem zwycięstw - z Argentyną wygrali 3:1.

Wilfredo Leon i Jakub Popiwczak w biało-czerwonych strojach podczas meczu siatkówki Polska - Argentyna.
Wilfredo Leon i Jakub Popiwczak ponownie pomogli reprezentacji PolskiPAP/Art Service / VolleyballWorldPAP

Z Belgią i Turcją polscy siatkarze wyszarpali zwycięstwa po tie-breakach. Z Niemcami, wzmocnieni Wilfredo Leonem i Jakubem Popiwczakiem, wygrali już pewniej - 3:1. Z Argentyną "Biało-Czerwoni" chcieli postawić kolejny krok i zakończyć turniej w Gliwicach z kompletem zwycięstw, choć selekcjoner Nikola Grbić ostrzegał, że niedzielny mecz będzie najtrudniejszy.

Do pierwszego składu włączył kolejnego nowego zawodnika - Kewina Sasaka. Atakujący, który w kapitalnym stylu wszedł do kadry przed rokiem, zaczyna sezon reprezentacyjny otoczony wątpliwościami. Stracił bowiem dużą część sezonu klubowego przez problemy z barkiem, a potem przytrafił mu się jeszcze uraz nogi.

Piłka po pierwszym ataku Sasaka wylądowała na aucie, a Argentyna szybko objęła prowadzenie 5:1. Ale to właśnie polski atakujący rozpoczął odrabianie strat, gdy utrudnił rywalom życie zagrywką. To samo zrobił Aleksander Śliwka. Remis 11:11 dał blok Leona, pierwsze prowadzenie - sprytny serwis Marcina Komendy.

Historyczny set w Gliwicach. Godzina gry, 98 punktów

Po kilku nieskutecznych atakach polskich siatkarzy Argentyna prowadziła już 21:18. Ale gospodarzom udało się doprowadzić do gry na przewagi - zdecydował o tym challenge długo analizowany przez sędziów. A potem w Gliwicach działy się rzeczy historyczne.

Zobacz również:

Nikola Grbić ma nadzieję, że Jan Firlej szybko wróci do gry
Liga Narodów siatkarzy

Kontuzja ważnego siatkarza kadry. Nikola Grbić przekazał nowe wieści

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Gra na przewagi trwała bowiem tyle, co cały set. To żadna metafora - pierwsza partia skończyła się wynikiem 50:48! Trwała 59 minut. To najdłuższy set w historii Ligi Narodów.

Ten niezwykły rekord udało się ustanowić, bo obie drużyny nie odpuszczały. Leon blokował, Argentyńczycy szaleli w obronie, Popiwczak skakał przez bandę za boiskiem. Ale to zespół z Ameryki Południowej mógł świętować zwycięstwo, a po ostatniej akcji Argentyńczycy padli na kolana.

Nikola Grbić nie czekał. Trzy zmiany, a wszystko i tak rozstrzygnął Leon

To był jednak dopiero pierwszy set. Dla "Biało-Czerwonych" taki jak zwykle - po raz siódmy z rzędu przegrali bowiem partię otwierającą spotkanie.

Drugą zaczęli znacznie lepiej, bo szybko odskoczyli rywalom na cztery punkty. Tyle że jeszcze przy stanie 10:10 Argentyńczycy doprowadzili do remisu. Zablokowali ataki Śliwki i Sasaka, a w odpowiedzi Grbić ściągnął obu z boiska.

Zobacz również:

Vital Heynen docenia polskich siatkarzy
Liga Narodów siatkarzy

Heynen wydał werdykt ws. kadry Grbicia. Nie zostawił złudzeń

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Wprowadzony na boisko Artur Szalpuk rozpoczął od asa serwisowego, ale po chwili Argentyna zyskała dwa punkty przewagi i... żółtą kartkę za protesty Luciano De Cecco. Inny z rezerwowych, Bartłomiej Bołądź, doprowadził do remisu 17:17, ale też po chwili zaatakował w aut.

Polacy przegrywali już 20:23, ale odwrócili wynik przy zagrywkach Marcina Komendy, pomógł też blok. Znów potrzebna była gra na przewagi, ale tym razem szybko asem serwisowym zakończył ją Leon - Polska wygrała 26:24.

Polska kontynuuje serię zwycięstw. Argentyńczycy ostatecznie przełamani

Argentyńczycy wygrali w Gliwicach dwa spotkania, ale w sobotę, tuż przed meczem z Polską, do późnych godzin wieczornych walczyli z Turcją. W dodatku po dwóch wygranych setach przegrali całe spotkanie 2:3. Mieli więc prawo być zmęczeni.

"Biało-Czerwoni" rozpoczęli zaś trzecią partię z trzema zmianami. Na boisku pozostali Szalpuk, Bołądź oraz wprowadzony nieco później Szymon Jakubiszak. I drużyna Grbicia szybko odskoczyła na trzy punkty, ale wynik wkrótce się wyrównał.

Polska była jednak o krok przed rywalami. Po asie serwisowym Bołądzia prowadziła 15:13, po błędzie w ataku Luciano Vicentina 17:14. Kiedy Argentyńczycy nieco się zbliżyli, Polakom pomogły zagrywki Leona oraz as serwisowy wprowadzonego z rezerwy Mikołaja Sawickiego. Mistrzowie Europy wygrali 25:19.

Zobacz również:

Nikola Grbić szuka podstawowego środkowego do gry z Jakubem Kochanowskim. Jednym z kandydatów jest Szymon Jakubiszak (drugi z prawej)
Liga Narodów siatkarzy

Grbić szuka zawodnika na tę pozycję. Walka trwa, otwiera się szansa

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Argentyńczycy nie złożyli jednak jeszcze broni. Już na początku czwartej partii zablokowali atak Leona, który po dwóch intensywnych setach w trzecim został nieco "schowany" przez Komendę. Ale polski przyjmujący odpowiedział rywaom znakomitymi zagrywkami, a Polska prowadziła już 7:3.

Różnica trzech, czterech punktów się utrzymywała, aż w pole serwisowe wrócił Leon. Jego as dał Polsce prowadzenie 15:10. W końcówce na boisko na chwilę wrócił jeszcze Śliwka, a "Biało-Czerwoni" dość pewnie wygrali 25:20, kończąc mecz wynikiem 3:1.

Teraz polskich siatkarzy czekają dwa tygodnie przerwy. Przed ostatnim turniejem Ligi Narodów - w Chicago w USA - rozegrają jeszcze sparing z Niemcami. Do gry o punkty wrócą 15 lipca spotkaniem z Bułgarią.

Z Gliwic Damian Gołąb

Wspominają zmarłego selekcjonera polskiej kadry. "Mówił, że czuje się bardzo chory"

Liga Narodów
Tydzień 2
28.06.2026
20:00
Zakończony
Wszystko o meczu

Polska: Sasak, Nowak, Śliwka, Komenda, Lemański, Leon - Popiwczak (libero) oraz Sawicki, Granieczny, Szalpuk, Bołądź, Jakubiszak

Argentyna: Gomez, Gallego, Martinez, De Cecco, Ramos, Armoa - Massimino (libero) oraz Sanchez, Vicentin, Diaz, Giraudo

Zawodnik w biało-czerwonym stroju atakuje piłkę siatkową ponad siatką, mierząc się z blokiem dwóch przeciwników w czarnych koszulkach.
Wilfredo Leon w trakcie meczu z ArgentynąVolleyballWorld materiały prasowe
Trzech siatkarzy podczas dynamicznej akcji przy siatce, zawodnik w czarnym stroju atakuje piłkę nad siatką, a dwóch graczy w biało-czerwonych strojach próbuje ją zablokować wspólnym blokiem.
Polska zagrała z Argentyną na zakończenie turnieju w GliwicachVolleyballWorld materiały prasowe
Siatkarz w biało-czerwonym stroju z numerem 11 wykonuje atak, sięgając piłki tuż przy siatce podczas meczu siatkówki.
Aleksander Śliwka w trakcie meczu z ArgentynąVolleyballWorld materiały prasowe


Liga Narodów siatkarzy. Najlepsze ataki w meczu Polska - Niemcy. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja