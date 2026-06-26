Heynen wydał werdykt ws. kadry Grbicia. Nie zostawił złudzeń

Reprezentacja Chin to najniżej notowany zespół ze wszystkich, które biorą udział w tegorocznej Lidze Narodów. W rankingu FIVB zajmuje dopiero 30. miejsce, ale ma zapewniony udział w turnieju finałowym - będzie gospodarzem zmagań.

I wcale nie zamyka tabeli rozgrywek. W tym sezonie udało się jej już pokonać Kubę. Drugi turniej, w Gliwicach, rozpoczęła od porażki 0:3 z Turcją. Dzień później było już lepiej, zdołała wyrwać seta i napsuć sporo krwi Belgom.

"Musimy grać zespołowo. Nie mamy gwiazd, każdy musi być częścią drużyny, musimy grać razem. W meczu z Belgią kontrolowaliśmy rywali bardzo dobrze - gdybyśmy tylko wyjęli z ich drużyny Ferre Reggersa. Poza tym wykonaliśmy bardzo dobrą pracę, ale nie potrafiliśmy kontrolować atakującego, który zdobył prawie 40 punktów" - podkreśla Vital Heynen.

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57-letni szkoleniowiec objął reprezentację Chin w 2024 r. W poprzednim sezonie jego zespół potrafił narobić problemów wyżej notowanym rywalom. W tym roku też próbuje to osiągnąć, a Heynen przekonuje, że Chińczycy robią postępy.

"Ale problem w tym, że wy ich nie widzicie. Dlaczego? W drugim roku cyklu olimpijskiego Liga Narodów jest zawsze silniejsza niż w pierwszym. Pierwszy rok dawał nam więc więcej szans. W drugim przeciwnicy są znacznie lepsi. My też jesteśmy lepsi, nawet liczby to pokazują" - uważa były selekcjoner polskiej kadry.

I wskazuje na to, jak bardzo wyrównał się poziom samych rozgrywek. Przykładem ma być choćby Ukraina, która potrafiła sprawić sensacje i pokonać Brazylię, a potem Włochy.

"Czy jesteś w stanie przewidzieć wyniki meczów? Nie da się tego zrobić! Liga Narodów zrobiła się bardzo płaska. Spróbuj coś przewidzieć! Mamy teraz bardzo interesujące mecze. Bardzo mało spotkań rozstrzyga się wynikiem 3:0. Poziom jest wysoki, bo zaczyna się walka o igrzyska" - podkreśla Heynen.

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Awans na igrzyska olimpijskie w 2028 r. w Los Angeles jest bowiem możliwy dzięki wysokiemu miejscu w rankingu FIVB. To właśnie on zdecyduje o kwalifikacji olimpijskiej dla zespołów, które nie zdobędą mistrzostw kontynentów - te przepustki zostaną rozdane już w tym roku - ani nie uplasują się w ścisłej czołówce przyszłorocznych mistrzostw świata. A każdy mecz Ligi Narodów oznacza zysk lub stratę punktów w rankingu.

O przepustkę do Los Angeles walczy też reprezentacja Polski. "Biało-Czerwoni" będą bronić tytułu mistrzów Europy wywalczonego w 2023 r. Akurat takiego medalu Heynen z polską kadrą nie zdobył. Prowadził ją w latach 2018-2021, wygrywając wraz z nią mistrzostwa świata w 2018 r. Nie udało mu się jednak zdobyćwymarzonego medalu olimpijskiego.

Teraz, mimo że kadra Nikoli Grbicia ma problemy z niżej notowanymi rywalami, Heynen również jest pełen uznania dla polskiej drużyny.

"Polski zespół utrzymuje równowagę w tym, co robi. Krok po kroku idzie w górę. Robi tyle, by zakwalifikować się do turnieju finałowego, a potem wygrywa" - ocenia Heynen.

Jego zespół z Polską w Gliwicach nie zagra. Chińczyków czekają za to mecze z Argentyną i z Niemcami.

Z Gliwic Damian Gołąb

Liga Narodów siatkarzy. Vital Heynen prowadzi reprezentację Chin, która ma pewny awans do finałów rozgrywek volleyballworld.com materiały prasowe

Vital Heynen volleyballworld.com materiały prasowe

Heynen jest pełen uznania dla polskich siatkarzy SHERWIN VARDELEON AFP





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