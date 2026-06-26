Heynen wydał werdykt ws. kadry Grbicia. Nie zostawił złudzeń
Vital Heynen przyjechał do Gliwic z reprezentacją Chin, a turniej w województwie śląskim rozpoczął od dwóch porażek. Były selekcjoner reprezentacji Polski zwraca jednak uwagę, jak silna i wyrównana jest w tym sezonie Liga Narodów. "Czy jesteś w stanie przewidzieć wyniki meczów? Nie da się tego zrobić!" - podkreśla Belg. Szkoleniowiec jasno ocenił też polskich siatkarzy i ich poziom w tegorocznych rozgrywkach.
Reprezentacja Chin to najniżej notowany zespół ze wszystkich, które biorą udział w tegorocznej Lidze Narodów. W rankingu FIVB zajmuje dopiero 30. miejsce, ale ma zapewniony udział w turnieju finałowym - będzie gospodarzem zmagań.
I wcale nie zamyka tabeli rozgrywek. W tym sezonie udało się jej już pokonać Kubę. Drugi turniej, w Gliwicach, rozpoczęła od porażki 0:3 z Turcją. Dzień później było już lepiej, zdołała wyrwać seta i napsuć sporo krwi Belgom.
"Musimy grać zespołowo. Nie mamy gwiazd, każdy musi być częścią drużyny, musimy grać razem. W meczu z Belgią kontrolowaliśmy rywali bardzo dobrze - gdybyśmy tylko wyjęli z ich drużyny Ferre Reggersa. Poza tym wykonaliśmy bardzo dobrą pracę, ale nie potrafiliśmy kontrolować atakującego, który zdobył prawie 40 punktów" - podkreśla Vital Heynen.
Liga Narodów coraz mocniejsza? Były selekcjoner Polaków ocenia
57-letni szkoleniowiec objął reprezentację Chin w 2024 r. W poprzednim sezonie jego zespół potrafił narobić problemów wyżej notowanym rywalom. W tym roku też próbuje to osiągnąć, a Heynen przekonuje, że Chińczycy robią postępy.
"Ale problem w tym, że wy ich nie widzicie. Dlaczego? W drugim roku cyklu olimpijskiego Liga Narodów jest zawsze silniejsza niż w pierwszym. Pierwszy rok dawał nam więc więcej szans. W drugim przeciwnicy są znacznie lepsi. My też jesteśmy lepsi, nawet liczby to pokazują" - uważa były selekcjoner polskiej kadry.
I wskazuje na to, jak bardzo wyrównał się poziom samych rozgrywek. Przykładem ma być choćby Ukraina, która potrafiła sprawić sensacje i pokonać Brazylię, a potem Włochy.
"Czy jesteś w stanie przewidzieć wyniki meczów? Nie da się tego zrobić! Liga Narodów zrobiła się bardzo płaska. Spróbuj coś przewidzieć! Mamy teraz bardzo interesujące mecze. Bardzo mało spotkań rozstrzyga się wynikiem 3:0. Poziom jest wysoki, bo zaczyna się walka o igrzyska" - podkreśla Heynen.
Vital Heynen wydał werdykt ws. polskich siatkarzy. Nie zostawił wątpliwości
Awans na igrzyska olimpijskie w 2028 r. w Los Angeles jest bowiem możliwy dzięki wysokiemu miejscu w rankingu FIVB. To właśnie on zdecyduje o kwalifikacji olimpijskiej dla zespołów, które nie zdobędą mistrzostw kontynentów - te przepustki zostaną rozdane już w tym roku - ani nie uplasują się w ścisłej czołówce przyszłorocznych mistrzostw świata. A każdy mecz Ligi Narodów oznacza zysk lub stratę punktów w rankingu.
O przepustkę do Los Angeles walczy też reprezentacja Polski. "Biało-Czerwoni" będą bronić tytułu mistrzów Europy wywalczonego w 2023 r. Akurat takiego medalu Heynen z polską kadrą nie zdobył. Prowadził ją w latach 2018-2021, wygrywając wraz z nią mistrzostwa świata w 2018 r. Nie udało mu się jednak zdobyćwymarzonego medalu olimpijskiego.
Teraz, mimo że kadra Nikoli Grbicia ma problemy z niżej notowanymi rywalami, Heynen również jest pełen uznania dla polskiej drużyny.
"Polski zespół utrzymuje równowagę w tym, co robi. Krok po kroku idzie w górę. Robi tyle, by zakwalifikować się do turnieju finałowego, a potem wygrywa" - ocenia Heynen.
Jego zespół z Polską w Gliwicach nie zagra. Chińczyków czekają za to mecze z Argentyną i z Niemcami.
Z Gliwic Damian Gołąb