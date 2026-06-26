To już tradycja w meczach polskich siatkarzy w tym sezonie Ligi Narodów. W czwartkowy wieczór w Gliwicach Biało-Czerwoni znów rozegrali pięć setów, ale co najważniejsze po raz trzeci z rzędu z tak zaciętej batalii wyszli zwycięsko. Tym razem gorycz porażki z podopiecznymi Nikoli Grbicia musieli przełknąć Turcy.

Zwycięstwo gospodarzy jest tym cenniejsze, że na początku piątej odsłony doszło do ogromnego zamieszania, po którym Polacy stracili cenny punkt. To była ósma akcja tie-breaka. Po ataku miejscowych sędzia odgwizdał, że piłka padła w boisko i przyznał im punkt. Na tablicy świetlnej był wynik 5:3 i wtedy zaczęło się.

Ruszyli do sędziego. Arbiter spanikował. Tak się zachował

Turcy nie potrafili pogodzić się z taką decyzją i poprosili o challenge, by sprawdzić, czy piłka na pewno dotknęła parkietu podczas obrony. Kamery pokazały, że owszem jeden z tureckich siatkarzy podbił piłkę, ale najprawdopodobniej dotknął ją dwa razy, dlatego sędzia początkowo nie zmienił swojej decyzji i utrzymał punkt dla Biało-Czerwonych.

Przyjezdni nie dawali jednak za wygraną. Głośno protestowali dalej. Aktywny był zwłaszcza jeden z asystentów Slobodana Kovaca, który co chwila podchodził do stolika sędziowskiego, wymachiwał z wściekłością dłońmi i nie dawał za wygraną. Wtórowali mu też siatkarze na boisku. Ich protesty przyniosły efekt i ostatecznie sędzia zdecydował się... powtórzyć akcję. Taka decyzja nie spodobała się z kolei polskim siatkarzom i kibicom.

W powtórce tureccy siatkarze zdobyli punkt, ale w dłuższym wymiarze czasu cała sytuacja nie wybiła Polaków z rytmu. Chwilę później odskoczyli na trzy "oczka" i pewnie wygrali tie-breaka 15:11. Do kontrowersyjnej sytuacji, już po zakończeniu meczu, wrócił jednak Bartłomiej Bołądź.

Żółta kartka pomogłaby. Warto dyskutować z sędziami?

- Sędzia mógł inaczej się zachować. Gdyby pokazał żółtą kartkę, szybko uciąłby jakiekolwiek dłuższe dyskusje. Nie gramy jednak też w siatkówkę od dzisiaj, dlatego nie pękamy na robocie. Najważniejsze, że nie wybiła nas ta cała sytuacja z rytmu - podkreślił atakujący, który tym razem rozpoczął mecz w pierwszej szóstce.

- W tym akurat meczu dyskusje przyniosły efekt rywalom. Nie zawsze tak jednak jest, czasami trafi się na sędziego, który nie waha się i szybko pokaże żółtą, a nawet czerwoną kartkę. Także mamy jednak z tyłu głowy, że jakieś dłuższe dyskusje z arbitrami generalnie nie mają większego sensu - dodał.

Ogromne męczarnie Polaków w kolejnym meczu. Oto powód

Na sześć rozegranych w tym sezonie spotkań w Lidze Narodów Biało-Czerwoni wygrali cztery. Z 11 punktami na koncie zajmują 6. miejsce w tabeli Ligi Narodów, premiowane awansem do turnieju finałowego. Styl zwycięstw brązowych medalistów mistrzostw świata jest jednak daleki od ideału.

Przede wszystkim Polacy mają problem z dobrym wejściem w mecz. Regularnie przegrywają pierwsze sety. Zdarzają się im też dłuższe przestoje w grze. Z czego to wynika?

- To moment sezonu, że po prostu brakuje nam świeżości, szybkości i mocy w ataku. To jednak na pewno przyjdzie z czasem. Trzeba zachować cierpliwość. W tym momencie sezonu musimy te punkty zdobywać charakterem i walczyć o każdą piłkę. Tak ciężko wywalczone zwycięstwa budują też tą drużynę, scalają ją przed najważniejszymi meczami sezonu - podkreślił Bołądź.

Atakujący w starciu z reprezentacją Turcji zaprezentował się lepiej niż dzień wcześniej przeciwko Belgom, gdy tak naprawdę przebudził się dopiero w tie-breaku. Tym razem Marcin Komenda częściej mógł posyłać piłki na prawe skrzydło, bowiem Bołądź od początku spotkania sprawiał wrażenie pewnego punktu.

- Na pewno mogłem jednak zagrać jeszcze lepiej. Szkoda, że ostatecznie nie zdobyliśmy trzech punktów, ale każde zwycięstwo się liczy - dodał na koniec.

W piątek polscy siatkarze odpoczywają. Kolejny mecz w Gliwicach rozegrają w sobotę 27 czerwca, gdy ich rywalem będzie reprezentacja Niemiec. Początek meczu o 17:00. Relacja na żywo w serwisie Interia Sport. Transmisje z wszystkich meczów Ligi Narodów w Polsacie Sport.

Z Gliwic Szymon Łożyński, dziennikarz Interia Sport





Analiza Jakuba Bednaruka: Mecz Polska - Turcja w Lidze Narodów siatkarzy Polsat Sport