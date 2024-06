Gwiazdy kadry siatkarzy wracają do gry. Czeka je hit w Lidze Narodów

Bartosz Kurek, Marcin Janusz czy Tomasz Fornal - to siatkarze, którzy już we wtorek mogą zadebiutować w tegorocznej Lidze Narodów. Reprezentacja Polski dochodzi do siebie po ponad 25-godzinnej podróży do Fukuoki w Japonii, gdzie rozegra cztery kolejne mecze w prestiżowych rozgrywkach. Zacznie we wtorek rano spotkaniem z Bułgarią, ale później przyjdzie czas na przeciwników z najwyższej półki i prawdziwy hit.