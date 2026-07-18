Reprezentacja Polski pierwszą połowę turnieju w Chicago rozegrała koncertowo. Zmagania w USA miały być dla niej najtrudniejszym testem w tegorocznej Lidze Narodów, tymczasem zespół wzmocniony Kamilem Semeniukiem i Tomaszem Fornalem w dwóch pierwszych spotkaniach nie oddał rywalom ani jednego seta.

Po znakomitym mecuz z Bułgarią przyszła efektowna wygrana z Brazylią. I choć selekcjoner Nikola Grbić dopatrzył się w tym meczu pewnych mankamentów - m.in. zbyt wielu zepsutych zagrywek w drugim secie - to ostatecznie nawet jego siatkarze są nieco zaskoczeni tym, jak łatwo pokonali dwóch pierwszych rywali. W końcu Bułgarzy to aktualni wicemistrzowie świata, a Brazylijczycy poprzednią Ligę Narodów skończyli z brązowymi medalami.

"Trochę nie spodziewaliśmy się, że tak szybko zlecą nam te dwa mecze. Ale to nie znaczy, że się nie cieszymy. Cieszymy się, bo dwa razy po 3:0 to dla nas dobry wynik. Pokazuje, że jesteśmy mocną grupą i rywale nie mają z nami łatwo. W drugim secie popsuliśy trochę zagrywek, ale potrafiliśmy to nadrobić w innych elementach" - podkreśla środkowy Jakub Nowak.

Gwiazdy kadry czekają na szansę od Grbicia. Co zrobi selekcjoner?

21-letni siatkarz dopiero w meczu z Brazylią pojawił się na boisku, ale w drugiej partii zmienił go Szymon Jakubiszak. Miejsce w podstawowym składzie po raz pierwszy w tegorocznej Lidze Narodów zajął też Semeniuk. Ale paru zawodników w Chicago wciąż czeka na swoją szansę.

Na razie na parkiecie ani razu nie pojawili się dwaj przyjmujący - kapitan drużyny Aleksander Śliwka i Artur Szalpuk. Ten pierwszy jest z kadrą od początku Ligi Narodów, więc pograł już sporo, ale to właśnie regularne występy w fazie zasadniczej miały mu pomóc w odzyskaniu rytmu meczowego po sezonie w klubie naznaczonym kontuzją. W dodatku rywalizacja na pozycji Śliwki i Szalpuka jest niezwykle zacięta - w grze są jeszcze Semeniuk, Fornal i Wilfredo Leon.

Gry potrzebuje też Kewin Sasak. Atakujący, który w poprzednim sezonie zastępował w ważnych momentach Bartosza Kurka, na razie jest w kadrze rezerwowym za plecami znakomicie dysponowanego Bartłomieja Bołądzia. Wraca jednak do gry po kontuzji i Grbić wprowadza go ostrożnie. W poprzednim turnieju w Gliwicach grał stosunkowo niewiele, w Chicago wchodził dotąd tylko na krótkie podwójne zmiany w meczu z Bułgarią.

Mistrzowie olimpijscy na drodze polskich siatkarzy. Ale to rywale mają problem

Idealnym meczem na zmiany w składzie wydaje się spotkanie z Francją. "Biało-Czerwoni" zagrają z nią 20 godzin po rozpoczęciu spotkania z Brazylią, dzień przed wymagającym meczem z USA. Grbić musi więc odpowiednio dysponować siłami zawodników.

W dodatku Francja w tegorocznej Lidze Narodów zawodzi. W tabeli jest aktualnie dopiero jedenasta i jej szanse na występ w turnieju finałowym w Ningbo są iluzoryczne. Do tego w Chicago nie gra najmocniejszym składem, brakuje w nim choćby znakomitego przyjmującego Trevora Clevenota. Efekt? Porażka 0:3 z Brazylią, której nie przypudrowało zwycięstwo z Chinami.

Polscy siatkarze rywali, którzy w Paryżu pozbawili ich olimpijskiego złota, lekceważyć jednak nie zamierzają. Dobitnie mówi o tym Jakub Popiwczak.

"Na tym turnieju nie ma takich przeciwników, by można było wyjść i kogokolwiek zlekceważyć. Francuzi są może w troszkę słabszym składzie, niż moglibyśmy ich sobie wyobrazić, natomiast to są zawsze bardzo groźni zawodnicy. To zespół, który ma wielu utalentowanych siatkarzy. Łatwo nie będzie" - przestrzega libero polskiej kadry.

A "Biało-Czerwoni", mimo pewnego awansu do ćwierćfinału Ligi Narodów, nadal mają o co grać. Stawką jest jak najwyższe miejsce w tabeli na koniec fazy zasadniczej i teoretycznie łatwiejszy rywal w drodze do medalu. Aktualnie Polska zajmuje trzecią pozycję, ale ma szansę wyprzedzić drugą reprezentację USA. Z tyłu naciska zaś Słowenia i Włochy.

Początek spotkania Polska - Francja o godz. 23 czasu polskiego. Transmisja na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa w Interia Sport.

Damian Gołąb

Kewin Sasak i Wilfredo Leon Oliwia Domanska East News

Nikola Grbić screen Polsat Sport Polsat Sport

Jakub Popiwczak volleyballworld.com materiały prasowe





Tomasz Fornal: Ten mecz stał na wysokim poziomie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport