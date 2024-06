Gwiazdor nie gryzł się w język. Najpierw dał popis, potem uderzył w FIVB

Znany siatkarz nie gryzł się język. Wprost powiedział, co sądzi o kalendarzu rozgrywek

"To nie jest dobre dla nikogo. Wygraliśmy, jesteśmy szczęśliwi, ale dla mnie to wielki błąd. Powinniśmy mieć czas na odpoczynek i normalne przygotowania. Powinni bardziej się w to wsłuchać. Dwa mecze w niespełna 24 godziny to naprawdę coś złego" - stwierdził siatkarz.