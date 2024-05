W przegranym 1:3 sparingu w katowickim Spodku w grze polskiej drużyny było kilka mankamentów. Na pewno nie była nim jednak forma Kamila Semeniuka . Mistrz Europy pokazał, że po udanym sezonie w Sir Susa Vim Perugia nie schodzi z wysokich obrotów. To on wniósł do gry "Biało-Czerwonych" najwięcej - zdobył 17 punktów . I choć nie wszystkie piłki przyjmował idealnie, obronił się atakiem, w którym skończył 15 z 30 piłek. Po jednym punkcie dołożył zagrywką i blokiem.

- Przegraliśmy, więc nie jestem zadowolony - podkreśla jednak reprezentant Polski. - Pamiętajmy, że to początek przygotowań. Jesteśmy w początkowym trybie z siłownią i treningami. To na pewno nie jest nasza optymalna forma . Niemniej jednak drużyna z Niemiec fajnie zagrała. Trzeba im oddać, że pokazali klasę, mimo że nie przyjechali tutaj z najlepszymi zawodnikami. Mecz stał na bardzo wyrównanym, wysokim poziomie, ale oni w ważnych momentach zagrali lepiej, zwłaszcza w końcówkach.

- To dopiero początek, niektórzy są nowi w reprezentacji, muszą się nauczyć naszego systemu grania. Ale myślę, że idzie to w dobrym kierunku. Nie przegraliśmy do zera, więc nie ma wstydu. Robiliśmy, co mogliśmy na ten moment. Najlepsze przed nami - zapowiada przyjmujący.