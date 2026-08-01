Gwiazdor Amerykanów wypalił o Polsce przed finałem. Te słowa poszły w świat

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Siatkarze reprezentacji Polski po pokonaniu Słowenii z pewnością z uwagą śledzili zmagania Japończyków z USA. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wygraną Amerykanów dopiero po pięciu setach. Tuż po spotkaniu Matthew Anderson miał okazję powiedzieć kilka słów o Polakach. Doskonale wie, z jakim zespołem przyjdzie się zmierzyć jemu i jego kolegom. Transmisja z finału na sportowych antenach Polsatu

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Matthew AndersonYUAN TIANAFP

Półfinałowe spotkanie Ligi Narodów pomiędzy Japonią i USA było niesamowitą reklamą siatkówki na najwyższym poziomie. Amerykanie przerwali serię Azjatów i zostali pierwszą ekipą, która była w stanie powstrzymać ich w Lidze Narodów w tym sezonie.

Dla trenera Nikoli Grbicia i jego podopiecznych najważniejszy jest fakt, że USA potrzebowało aż pięciu setów do tego, aby zameldować się w wielkim finale. Wcześniej tego dnia "Biało-czerwoni" pewnie pokonali Słowenię 3:0 i teoretycznie są w lepszej sytuacji przed walką o złoto.

Wcześniejszy mecz już dawał im przewagę pod kątem czasu na regenerację, a do tego mają "w nogach" o dwa sety mniej od kolejnych rywali. Amerykanie zdają sobie sprawę z tego, że walka z Polakami będzie niezwykle trudna. W pomeczowym wywiadzie Matthew Anderson miał okazję powiedzieć, jak w szatni USA myśli się o "Biało-czerwonych".

- Przede wszystkim musimy się wyspać i przygotować jak najlepiej do tego meczu. Polska to bardzo mocny zespół. Mają bardzo szeroki skład, utrzymujący cały czas wysoką jakość. Musimy utrzymaj jak najdłużej świetną dyspozycję po naszej stronie - stwierdził Anderson pytany przez dziennikarkę właśnie o kolejnych, ostatnich rywali w Lidze Narodów.

Wyspanie się i regeneracja nie będą jednak łatwe dla kadry USA. W chińskim Ningbo, gdzie odbywa się finałowy turniej Ligi Narodów było już po 22:00, czy kończyło się spotkanie z Japonią.

Starcie o złoto Ligi Narodów pomiędzy Polską i Amerykanami odbędzie się w niedzielę o godzinie 13:30 czasu polskiego. Wcześniej, bo o 9:00 Japonia zmierzy się ze Słowenią o brązowy medal. Relacje tekstowe z obu spotkań prowadzone będą na portalu sport.interia.pl. Transmisje z kolei odbędą się na sportowych kanałach Polsatu.

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Mężczyzna w białej koszulce sportowej z logiem Orlen oraz zegarkiem na nadgarstku zakrywa twarz dłonią wyrażając silne emocje.
Nikola GrbićMARCIN GOLBA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP
Trener drużyny siatkarskiej w białej koszulce z logo sponsorów, z założonymi rękami i skupionym wyrazem twarzy, znajduje się na hali sportowej podczas meczu.
Nikola Grbić Marcin GolbaAFP
Czterech siatkarzy w białych koszulkach świętuje zdobycie punktu, obejmując się i wyrażając radość na boisku.
Siatkarze reprezentacji USAVolleyballWorld materiały prasowe


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