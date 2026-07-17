W tym sezonie na środku siatki w reprezentacji Polski doszło do sporych zmian. Z powodu problemów zdrowotnych z gry w kadrze zrezygnowali Mateusz Bieniek i Norbert Huber. Jedynym środkowym, który pomógł reprezentacji zdobyć olimpijskie srebro w Paryżu, pozostaje w niej aktualnie Jakub Kochanowski.

Siatkarz, który w przyszłym sezonie zagra w Aluron CMC Warcie Zawiercie, wciąż jednak nie pojawił się na boisku. To nie zmieni się w Chicago, choć Kochanowski poleciał do USA z drużyną. Podobnie jak rozgrywający Jan Firlej, nie jest jednak przewidziany do występów w tym turnieju.

"Robi swoje, mam nadzieję, że wróci do wykonywania wielu skoków, choć oczywiście jeszcze nie do siatkówki. Ale mam nadzieję, że wróci na czas" - nakreślił sytuację Kochanowskiego Grbić.

Jakub Kochanowski zabrał głos ws. swojego stanu zdrowia. W planach "mały zabieg"

Teraz głos w sprawie swojego stanu zdrowia zabrał sam zawodnik. 29-letni środkowy zamieścił wpis w mediach społecznościowych, w których wskazuje, co konkretnie mu dolega.

"Pewnie wam nie umknęło, że nie jestem w stanie na razie pomóc chłopakom na boisku. Od początku sezonu kadrowego walczymy z bólem kolana, rehabilitacja na razie przebiega wolniej niż zakładaliśmy" - zwrócił się do kibiców Kochanowski.

Rozwiń

To jednak nie wszystko. Środkowy już zapowiedział, że po zakończeniu trwającego turnieju czeka go zabieg. Jednocześnie jednak uspokoił kibiców.

"Po powrocie z Chicago do Polski spróbuję zrobić mały zabieg (nie operację ani nic takiego), który może przynieść fajne rezultaty, i mam nadzieję, że po kilku dniach będę powoli wracał do treningów" - opisuje siatkarz.

Grbić nie może skorzystać z Kochanowskiego. Termin powrotu do gry wciąż nieznany

Taki przekaz daje nadzieję na występ Kochanowskiego w mistrzostwach Europy, w których Polska we wrześniu będzie bronić tytułu sprzed trzech lat. Ale też sprawia, że mało prawdopodobny jest występ środkowego w turnieju finałowym Ligi Narodów w Chinach, który rozpocznie się już za dwa tygodnie.

Pod nieobecność Kochanowskiego o miejsce na środku siatki walczy aktualnie czterech zawodników. W pierwszym spotkaniu Polski w Chicago na tej pozycji wystąpili Bartłomiej Lemański i Szymon Jakubiszak, którzy pomogli "Biało-Czerwonym" rozbić 3:0 Bułgarię.

Oprócz nich w USA Grbić ma do dyspozycji Jakuba Majchrzaka i Jakuba Nowaka. Kolejny mecz polscy siatkarze rozegrają w nocy z piątku na sobotę, o godz. 3.00 nad ranem czasu polskiego - z reprezentacją Brazylii. Oprócz tego zagrają w Chicago jeszcze z Francją i drużyną gospodarzy.

Jakub Kochanowski Federico Pestellini / Panoramic / DPPI Media AFP

Jakub Kochanowski AFP

Jakub Kochanowski (nr 15) Piotr Matusewicz East News





Nikola Grbić: Mamy trudnych przeciwników, ale przyjechaliśmy najlepszym zespołem. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport