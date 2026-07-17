Gwiazda kadry Grbicia walczy o powrót do gry. Siatkarza czeka zabieg

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Nikola Grbić zabrał na turniej Ligi Narodów w Chicago aż 17 zawodników. Nie ze wszystkich może jednak korzystać. Do gry wciąż gotowy nie jest Jakub Kochanowski. Środkowy, mistrz świata z 2018 r., postanowił sam zabrać głos na temat swojego stanu zdrowia w mediach społecznościowych. "Walczymy z bólem kolana, rehabilitacja na razie przebiega wolniej niż zakładaliśmy" - przyznał siatkarz. Kochanowski zapowiedział też, że wkrótce przejdzie zabieg - nie ma jednak mowy o operacji.

Grzegorz Łomacz, Jakub Kochanowski i Łukasz Kaczmarek w białych koszulkach świętują zdobycie punktu.
Grzegorz Łomacz, Jakub Kochanowski i Łukasz Kaczmarek. W tym sezonie w kadrze Grbicia z tej trójki jest tylko KochanowskiFederico Pestellini/Panoramic/DPPIAFP

W tym sezonie na środku siatki w reprezentacji Polski doszło do sporych zmian. Z powodu problemów zdrowotnych z gry w kadrze zrezygnowali Mateusz Bieniek i Norbert Huber. Jedynym środkowym, który pomógł reprezentacji zdobyć olimpijskie srebro w Paryżu, pozostaje w niej aktualnie Jakub Kochanowski.

Siatkarz, który w przyszłym sezonie zagra w Aluron CMC Warcie Zawiercie, wciąż jednak nie pojawił się na boisku. To nie zmieni się w Chicago, choć Kochanowski poleciał do USA z drużyną. Podobnie jak rozgrywający Jan Firlej, nie jest jednak przewidziany do występów w tym turnieju.

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Damian Gołąb

"Robi swoje, mam nadzieję, że wróci do wykonywania wielu skoków, choć oczywiście jeszcze nie do siatkówki. Ale mam nadzieję, że wróci na czas" - nakreślił sytuację Kochanowskiego Grbić.

Jakub Kochanowski zabrał głos ws. swojego stanu zdrowia. W planach "mały zabieg"

Teraz głos w sprawie swojego stanu zdrowia zabrał sam zawodnik. 29-letni środkowy zamieścił wpis w mediach społecznościowych, w których wskazuje, co konkretnie mu dolega.

"Pewnie wam nie umknęło, że nie jestem w stanie na razie pomóc chłopakom na boisku. Od początku sezonu kadrowego walczymy z bólem kolana, rehabilitacja na razie przebiega wolniej niż zakładaliśmy" - zwrócił się do kibiców Kochanowski.

To jednak nie wszystko. Środkowy już zapowiedział, że po zakończeniu trwającego turnieju czeka go zabieg. Jednocześnie jednak uspokoił kibiców.

"Po powrocie z Chicago do Polski spróbuję zrobić mały zabieg (nie operację ani nic takiego), który może przynieść fajne rezultaty, i mam nadzieję, że po kilku dniach będę powoli wracał do treningów" - opisuje siatkarz.

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Taki przekaz daje nadzieję na występ Kochanowskiego w mistrzostwach Europy, w których Polska we wrześniu będzie bronić tytułu sprzed trzech lat. Ale też sprawia, że mało prawdopodobny jest występ środkowego w turnieju finałowym Ligi Narodów w Chinach, który rozpocznie się już za dwa tygodnie.

Pod nieobecność Kochanowskiego o miejsce na środku siatki walczy aktualnie czterech zawodników. W pierwszym spotkaniu Polski w Chicago na tej pozycji wystąpili Bartłomiej Lemański i Szymon Jakubiszak, którzy pomogli "Biało-Czerwonym" rozbić 3:0 Bułgarię.

Oprócz nich w USA Grbić ma do dyspozycji Jakuba Majchrzaka i Jakuba Nowaka. Kolejny mecz polscy siatkarze rozegrają w nocy z piątku na sobotę, o godz. 3.00 nad ranem czasu polskiego - z reprezentacją Brazylii. Oprócz tego zagrają w Chicago jeszcze z Francją i drużyną gospodarzy.

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Jakub KochanowskiFederico Pestellini / Panoramic / DPPI MediaAFP
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Jakub KochanowskiAFP
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