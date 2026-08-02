Grbić zdradza kulisy decyzji ws. Leona. Jego kolega ma problemy
Nikola Grbić po raz trzeci poprowadził reprezentację Polski do triumfu w Lidze Narodów siatkarzy. Jego zespół po pasjonującym meczu pokonał 3:2 reprezentację Stanów Zjednoczonych i obronił tytuł sprzed roku. - Powiedziałem zawodnikom w szatni, że musimy się spodziewać, że rywale zagrają dużo lepiej niż w Chicago. Musieliśmy się przygotować, że będziemy grać punkt za punkt. Ale nasza jakość na końcu musi zrobić przewagę - mówi Grbić po kolejnym triumfie. Po finale wyróżnił dwóch swoich zawodników.
Przez pierwsze mecze turnieju finałowego Ligi Narodów w Ningbo reprezentacja Polski przeszła lekko i przyjemnie. Finałowa rywalizacja z USA nie przypominała jednak spotkań z Ukrainą i Słowenią, bo rywale postawili się "Biało-Czerwonym" zdecydowanie bardziej.
Reprezentacja USA w Chinach nie przypominała zespołu, który dwa tygodnie wcześniej gładko przegrał z Polską 0:3 w meczu fazy zasadniczej w Chicago. Nikola Grbić twierdzi, że uczulał na to drużynę już przed finałem.
- Oczekiwałem trudnego meczu. Powiedziałem zawodnikom w szatni, że musimy się spodziewać, że zagrają dużo lepiej niż w Chicago. Musieliśmy się przygotować, że będziemy grać punkt za punkt. Ale na koniec potrzebna była cierpliwość, musieliśmy wrócić. Bo nasza jakość na końcu musi zrobić przewagę - przekonuje Grbić.
Grbić ostrzegałł siatkarzy, skończyło się tie-breakiem. "Łatwiej mi podejmować decyzje"
Ale "Biało-Czerwoni" byli w opałach. Przegrywali 1:2 w setach, w czwartym na tablicy wyników był remis 23:23. Ostatecznie doprowadzili do tie-breaka, w którym na dobre złamali opór rywali.
Grbić tuż po spotkaniu wyróżnił za występ w finale dwóch siatkarzy. Obu w pewnym momencie wprowadził do gry z rezerwy.
- Pomogło to, jak zagrał Semeniuk, jak zagrał Leon. Zmienił rolę i zagrał w nowym miejscu. Kiedy mamy zawodników z taką jakością, łatwiej mi podejmować decyzje i przygotować zespół na każdy scenariusz - zaznacza selekcjoner polskiej kadry.
Leon rozpoczął spotkanie w pierwszej szóstce, ale potem został zmieniony przez Semeniuka. W trakcie spotkania Grbić wprowadził jednak urodzonego na Kubie przyjmującego na pozycję atakującego - Leon zmienił Bartłomieja Bołądzia.
Nikola Grbić o kulisach decyzji ws. Leona. "Był gotów"
Po spotkaniu serbski trener ujawnił kulisy tej decyzji. Wybrał Leona kosztem Kewina Sasaka, który również był w rezerwie.
- Próbowaliśmy Leona niejeden raz. Czekamy na Kewina, jeszcze nie jest na poziomie, na którym może być. Nie chciałem go wpuścić w momencie, w którym mieliśmy naprawdę dużo problemów w ataku z prawej strony. Może zagrywać, blokować, ale jeszcze ma problemy w ataku. Dlatego nie chciałem go postawić w trudnej sytuacji. Leon był gotów, jest fantastyczny w ataku, zagrywce i bloku. Mocno nam pomógł - podkreśla Grbić.
Pod jego wodzą reprezentacja Polski już po raz trzeci sięgnęła po złoto Ligi Narodów. Wcześniej triumfowała w 2023 i 2025 r. Żadna inna drużyna na świecie nie ma w dorobku trzech złotych medali tych rozgrywek. Łącznie polscy siatkarze skończyli na podium LN siedem razy.
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