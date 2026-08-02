Grbić zdradza kulisy decyzji ws. Leona. Jego kolega ma problemy

Przez pierwsze mecze turnieju finałowego Ligi Narodów w Ningbo reprezentacja Polski przeszła lekko i przyjemnie. Finałowa rywalizacja z USA nie przypominała jednak spotkań z Ukrainą i Słowenią, bo rywale postawili się "Biało-Czerwonym" zdecydowanie bardziej.

Reprezentacja USA w Chinach nie przypominała zespołu, który dwa tygodnie wcześniej gładko przegrał z Polską 0:3 w meczu fazy zasadniczej w Chicago. Nikola Grbić twierdzi, że uczulał na to drużynę już przed finałem.

- Oczekiwałem trudnego meczu. Powiedziałem zawodnikom w szatni, że musimy się spodziewać, że zagrają dużo lepiej niż w Chicago. Musieliśmy się przygotować, że będziemy grać punkt za punkt. Ale na koniec potrzebna była cierpliwość, musieliśmy wrócić. Bo nasza jakość na końcu musi zrobić przewagę - przekonuje Grbić.

Grbić ostrzegałł siatkarzy, skończyło się tie-breakiem. "Łatwiej mi podejmować decyzje"

Ale "Biało-Czerwoni" byli w opałach. Przegrywali 1:2 w setach, w czwartym na tablicy wyników był remis 23:23. Ostatecznie doprowadzili do tie-breaka, w którym na dobre złamali opór rywali.

Grbić tuż po spotkaniu wyróżnił za występ w finale dwóch siatkarzy. Obu w pewnym momencie wprowadził do gry z rezerwy.

- Pomogło to, jak zagrał Semeniuk, jak zagrał Leon. Zmienił rolę i zagrał w nowym miejscu. Kiedy mamy zawodników z taką jakością, łatwiej mi podejmować decyzje i przygotować zespół na każdy scenariusz - zaznacza selekcjoner polskiej kadry.

Leon rozpoczął spotkanie w pierwszej szóstce, ale potem został zmieniony przez Semeniuka. W trakcie spotkania Grbić wprowadził jednak urodzonego na Kubie przyjmującego na pozycję atakującego - Leon zmienił Bartłomieja Bołądzia.

Nikola Grbić o kulisach decyzji ws. Leona. "Był gotów"

Po spotkaniu serbski trener ujawnił kulisy tej decyzji. Wybrał Leona kosztem Kewina Sasaka, który również był w rezerwie.

- Próbowaliśmy Leona niejeden raz. Czekamy na Kewina, jeszcze nie jest na poziomie, na którym może być. Nie chciałem go wpuścić w momencie, w którym mieliśmy naprawdę dużo problemów w ataku z prawej strony. Może zagrywać, blokować, ale jeszcze ma problemy w ataku. Dlatego nie chciałem go postawić w trudnej sytuacji. Leon był gotów, jest fantastyczny w ataku, zagrywce i bloku. Mocno nam pomógł - podkreśla Grbić.

Pod jego wodzą reprezentacja Polski już po raz trzeci sięgnęła po złoto Ligi Narodów. Wcześniej triumfowała w 2023 i 2025 r. Żadna inna drużyna na świecie nie ma w dorobku trzech złotych medali tych rozgrywek. Łącznie polscy siatkarze skończyli na podium LN siedem razy.

Radość Polaków przerwana. Sprytny manewr Amerykanów

Nikola Grbić i Wilfredo Leon Piotr Matusewicz East News

Nikola Grbić Marcin Golba AFP

Nikola Grbić Marcin Golba AFP





Siatkarska reprezentacja Polski odebrała puchar i złote medale za triumf w Lidze Narodów 2026. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport