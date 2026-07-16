Grbić zawyrokował po starciu z wicemistrzami świata. Jaśniej się nie dało

To był zdecydowanie najlepszy mecz polskich siatkarzy w tegorocznej Lidze Narodów. Drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia dopiero drugi raz w tym sezonie wygrała spotkanie bez straty seta. Wcześniej zrobiła to jednak z osłabioną reprezentacją Kuby, a teraz z wicemistrzami świata z Bułgarii.

Pierwszy mecz w Chicago Polska zakończyła efektownym zwycięstwem, w żadnym z setów nie pozwalając rywalom na zdobycia choćby 20 punktów. Po takim występie Grbić nie zamierzał doszukiwać się żadnych słabych punktów w swojej drużynie.

"Wiem, że kiedy gramy tak, jak w tym meczu, bardzo trudno grać przeciwko nam. Bo mieliśmy dobre podejście, dobrą koncentrację. Nie popełniliśmy wielu błędów. Jedynym takim okresem był początek meczu, gdy było ich za dużo w ataku i zagrywce. Ale potem wróciliśmy do naszej skuteczności" - wskazuje selekcjoner "Biało-Czerwonych".

Nikola Grbić zabrał głos po triumfie z wicemistrzami świata. Cenne zwycięstwo, ale to nie koniec

Polscy siatkarze nie mieli większych problemów z Aleksandyrem Nikołowem, który do USA przyjechał w glorii najlepiej punktującego zawodnika Ligi Narodów. W środę przyjmujący zdobył dziewięć punktów, popełnił cztery błędy w ataku. Tyle samo zanotowała ich łącznie cała polska drużyna. Polacy dominowali także m.in. w punktowych blokach, w tym elemencie pokonując rywali 13:6.

"Każdy element był na wysokim poziomie - od zagrywki, przez blok i obronę, po skuteczność w kontratakach. Było bardzo łatwo prowadzić ten mecz - miałem zawodników, którzy są skoncentrowani, pracują i robią wszystko tak, jak trzeba. Jestem bardzo, bardzo zadowolony" - podkreśla Grbić.

Okazałe zwycięstwo umocniło polski zespół w czołówce Ligi Narodów, pozostawiło zaś Bułgarię poza strefą gwarantującą udział w turnieju finałowym. Zanim jednak przyjdzie do walki o medale w Chinach, drużyna Grbicia rozegra jeszcze trzy spotkania w Chicago. I to w trzy dni.

W nocy z piątku na sobotę czasu polskiego czeka ją mecz z Brazylią. Niespełna dobę później Polska zagra z Francją, a wszystko zakończy w poniedziałek nad ranem meczem z gospodarzami z USA.

"W czwartek mamy tylko jeden trening, jak zawsze, gdy jesteśmy na turnieju. Potem mamy trzy dni z rzędu z meczami. Wiele zależy od tego, ile będziemy grać, czy będzie 3:2, czy 3:0 jak z Bułgarią. Każdego dnia będziemy podejmować decyzje i planować je pod kątem sytuacji na boisku. Ale myślę, że jesteśmy gotowi, mamy dużo zawodników gotowych do gry" - zapewnia Grbić.

Terminarz pozostałych meczów Polski w turnieju Ligi Narodów w Chicago

sobota, 18 lipca, godz. 3.00: Polska - Brazylia; transmisja Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat

sobota, 18 lipca, godz. 23.00: Polska - Francja; transmisja Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat

poniedziałek, 20 lipca, godz. 3.00: Polska - USA, transmisja Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat

Nikola Grbić Marcin Golba AFP

Kamil Semeniuk i Nikola Grbić KAROLINA MISZTAL/REPORTER East News

Artur Szalpuk i Nikola Grbić Marcin Golba AFP





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