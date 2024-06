Grbić zaskoczył po porażce z Brazylią, padły ważne słowa. "Taki był mój cel"

Podczas tegorocznej Ligi Narodów do polskich siatkarzy nie można mieć jakichkolwiek większych zastrzeżeń . Od początku była mowa o tym, że najważniejszym tegorocznym turniejem są igrzyska olimpijskie, a zmagania które zakończą się w Łodzi mają między innymi pomóc Nikoli Grbiciowi wybrać optymalny skład na rywalizację w stolicy Francji. "Biało-Czerwoni" od pierwszego spotkania o punkty trzymają solidny poziom. W niemal każdym meczu zachwycają swoją grą. Tylko dwukrotnie schodzili z boiska pokonani. Sposób znaleźli na nich Słoweńcy oraz Brazylijczycy. Co ciekawe, oba te starcia kończyły serię gier w danym mieście. Europejczycy ograli "Orłów" w Antalayi, a przedstawiciele Ameryki Południowej w Fukuoce.

Nikola Grbić zachowuje spokój. Plan został wykonany

Polscy kibice pewnie liczyli w tych starciach przynajmniej na tie-breaka. Nasza kadra kończyła je jednak nie zdobywając choćby punktu do tabeli. "Dobrze grali. Naprawdę dobrze grali. Brakowało im dodatkowo Lucarelliego, który swoją wartość dodaje. Walczyliśmy, staraliśmy się. W czwartym secie jak nawet przegrywaliśmy tymi czteroma, pięcioma punktami, to i tak wierzyliśmy. Najważniejsze, że się nie poddaliśmy. To może zaprocentować w przyszłości" - mówił Tomasz Fornal w rozmowie z Polsatem Sport.