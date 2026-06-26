Grbić szuka zawodnika na tę pozycję. Walka trwa, otwiera się szansa

Pozycję środkowych w reprezentacji Polski zdominowały w ostatnich latach trzy nazwiska: Jakub Kochanowski, Mateusz Bieniek i Norbert Huber. Tyle że w tym sezonie do dyspozycji trenera Nikoli Grbicia jest tylko ten pierwszy. Bieniek i Huber zrezygnowali z gry w tym sezonie, argumentując decyzję kłopotami ze zdrowiem.

To otwiera szansę między innymi dla Szymona Jakubiszaka. Już w poprzednim sezonie wywalczył sobie miejsce w składzie reprezentacji Polski na najważniejsze turnieje, zdobył brąz mistrzostw świata, choć głównie pomagał z rezerwy. Tego lata jest z kadrą od początku - wystąpił na turnieju Ligi Narodów w Chinach, teraz w obu meczach w Gliwicach.

A tu rotacja na jego pozycji jest duża. W meczu z Belgią Grbić rozpoczął Jakubem Nowakiem i Bartłomiejem Lemańskim, ale łącznie sprawdził czterech środkowych - z rezerwy weszli Jakubiszak i Mateusz Poręba. W trakcie spotkania z Turcją zastąpił z kolei Jakubiszaka Nowakiem.

- To jest decyzja trenera. Zaczyna tym, z kim wydaje mu się, że jest najlepiej. Potem jest taki moment, że komuś nie idzie. I wtedy jest fajnie, że każdy, kto wejdzie, próbuje pomóc. Myślę, że na tym to polega, na tym polega drużyna. Skupiamy się na tym, aby wykonywać dobrze swoją robotę, a kto gra, to już zależy od trenera - komentuje rotacje na środku siatki Jakubiszak.

Wahania formy polskich siatkarzy. Szymon Jakubiszak dostrzega plusy

Z Belgią Jakubiszak zdobył trzy punkty, atakując z 38-procentową skutecznością, nie zanotował punktowego bloku. W meczu z Turcją dostał do ataku tylko dwie piłki, zdobył punkt, ponownie nie udało mu się zablokować rywali.

Czwartkowe spotkanie było zresztą w wykonaniu "Biało-Czerwonych" bardzo nierówne. Mimo że po pierwszym secie wygrali dwa kolejne, zwycięstwo w całym meczu musieli ratować w tie-breaku.

- Skąd takie wahania formy? Ciężko powiedzieć. Fajne jest to, że nawet jak mamy jakieś problemy, każdy, kto wchodzi na boisko, próbuje pomóc. I potrafimy wychodzić z tych ciężkich sytuacji - zaznacza Jakubiszak.

Pięć tie-breaków w Lidze Narodów. Polscy siatkarze gotowi na wszystko

Kolejne tie-breaki nie oszczędzają nerwów kibicom, ale są też wyzwaniem dla samych siatkarzy. W tym sezonie Ligi Narodów tylko pierwszy mecz, z reprezentacją Kuby, potrafili rozstrzygnąć szybciej niż w pięciu setach. Od tamtej pory przegrali tie-breaki ze Słowenią i Japonią, a sami wygrali piąte partie w meczach z Ukrainą, Belgią i Turcją.

- Był to męczący mecz, kolejne pięć setów. Ale taki jest ten turniej, gra się dzień po dniu i trzeba być na to gotowym. Fizycznie jest ciężko, ale na turnieju w Chinach też tak było, na cztery mecze graliśmy trzy tie-breaki, więc powiedzmy, że jesteśmy na to gotowi - przekonuje polski środkowy.

W piątek "Biało-Czerwoni" będą jednak mogli złapać nieco oddechu. Tego dnia nie rozegrają żadnego spotkania, do gry wrócą w sobotę meczem z Argentyną. Na to spotkanie będą też wzmocnieni świeżymi siłami, bo Grbić już zapowiedział, że do składu dołączą Wilfredo Leon, Jakub Popiwczak i Kewin Sasak.

Z Gliwic Damian Gołąb

Szymon Jakubiszak Marcin Golba AFP

Szymon Jakubiszak (z prawej) w bloku Art Service PAP

Szymon Jakubiszak (nr 34) w meczu z Turcją Art Service PAP





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