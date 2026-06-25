Polscy siatkarze w środę, na otwarcie turnieju w Gliwicach, rozwiązali problemy, w które sami się wpędzili. W pierwszych dwóch setach rywalizacji niespodziewanie pozwolili rozwinąć skrzydła Belgom i nie potrafili ich dogonić.

Obraz gry odmienił się dopiero w trzecim secie, ale emocji nie brakowało do końca - zwłaszcza w ostatnich akcjach czwartej i piątej partii. Ostatecznie Polska wygrała jednak 3:2.

"Nie będzie tak, że siatkarze, którzy do nas dołączyli, będą od razu robić wszystko i nie będziemy mieć problemów, które mamy. To ma więcej wspólnego z głową niż z techniką czy formą. Belgia zagrała bez pierwszego rozgrywającego i jednego atakującego. Ale nie jest tak, że gdy w Belgii brakuje dwóch zawodników, skończy się łatwym 3:0" - podkreśla Nikola Grbić.

Grbić wytknął to swoim siatkarzom. Tego brakowało "Biało-Czerwonym"

Selekcjoner reprezentacji Polski mimo zwycięstwa jasno wskazał, jakie problemy miała jego drużyna. Były związane przede wszystkim z nastawieniem polskich siatkarzy do gry.

"Nie podobało mi się tylko, i powiedziałem to zawodnikom, że w pierwszych dwóch setach nie graliśmy blisko naszego poziomu, który prezentujemy cały czas na treningach. Nie byliśmy agresywni w zagrywce, oni przyjmowali fantastycznie, atakowali bardzo dobrze. Było bardzo trudno grać, rywali spisali się bardzo dobrze. Ale w tych momentach brakowało nam cierpliwości, koncentracji. Po drugim secie powiedziałem, że nie jest tak, że rywale robią coś, na co się nie przygotowaliśmy. Tylko nie było u nas agresji, krwi w oczach" - zaznacza Grbić.

Trzecie zwycięstwo reprezentacji Polski w tym sezonie Ligi Narodów - drugi raz po tie-breaku - ma jednak oczywiście dla jej trenera także pozytywny wydźwięk. Grbić chwalił zmienników, m.in. Mateusza Porębę i Mikołaja Sawickiego, a także powrót drużyny po dwóch słabych setach.

Na koniec oczywiście wygraliśmy spotkanie i jestem bardzo zadowolony. Wróciliśmy, zwłaszcza na końcu tie-breaka, gdzie zagraliśmy kilka fantastycznych akcji, które zrobiły różnicę

Nikola Grbić stanął w obronie Aleksandra Śliwki. "Jeśli ktoś ma wątpliwości..."

Grbić po zwycięstwie z Belgią zabrał też głos na temat Aleksandra Śliwki. Doświadczony przyjmujący został w tym sezonie, pod nieobecność Bartosza Kurka, nowym kapitanem drużyny narodowej. Ale w pierwszym turnieju Ligi Narodów w Linyi w Chinach nie spisał się na miarę oczekiwań.

Śliwka zebrał za swoją grę nieco krytycznych głosów od ekspertów i kibiców. Grbić stanowczo stanął w jego obronie, przypominając, że Śliwka ma za sobą trudne sezony naznaczone kontuzjami i brakiem regularnej gry, więc potrzebuje czasu, by osiągnąć optymalną formę.

"Jeśli ktoś ma wątpliwości co do «Śliwy», myślę, że to jest jedna z rzeczy, dla których mam go w zespole. Dotknął piłki przy ataku rywali z pierwszego tempa, mieliśmy okazję na break point, a potem to on skończył mecz. Tych rzeczy nie widać w statystykach. W nich zobaczysz, czy ktoś grał dobrze, czy nie. Ale w takich momentach mam zaufanie do niego, Fornala, Leona, Szalpuka czy Semeniuk - że zagrają tak, jak się po nich spodziewam. Czasami może trudno zrozumieć moje decyzje, ale myślę, że dotąd mieliśmy kilka wyników, które potwierdzają, że to dobra droga" - wskazuje Grbić.

Śliwka w meczu z Belgią zdobył 12 punktów. Atakował z 41-procentową skutecznością, zanotował 53 procent tzw. pozytywnego przyjęcia. I to właśnie jego zagranie rozstrzygnęło losy spotkania.

Z Gliwic Damian Gołąb

Nikola Grbić Marcin Golba AFP

Aleksander Śliwka w trakcie meczu z Belgią VolleyballWorld materiały prasowe

Aleksander Śliwka i Nikola Grbić PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP





Nikola Grbić: Gdyby zawodnicy wyciągali wnioski po jednym meczu, to nie miałbym co robić. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport