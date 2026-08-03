Grbić sprowadza Fornala na ziemię. Nie wydał na to zgody

Po meczu pełnym emocji i zwrotów akcji to Polacy zeszli z parkietu jako zwycięzcy tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarzy. Pokonali Amerykanów 3:2 i sięgnęli po trzecie w historii złoto. Przy okazji obronili tytuł sprzed roku.

MVP turnieju wybrano Tomasza Fornala. Wyróżnienie łączy się nie tylko z prestiżem, ale też z konkretną indywidualną nagrodą w wysokości 30 tys. dolarów.

Fornal mógł zatem świętować podwójnie. Po meczu był zresztą, co oczywiste, w szampańskim nastroju. Przerwał wywiad Marcina Komendy dla Polsatu Sport i podzielił się swoimi wrażeniami.

"Czasami mi wyjdzie, a czasami nie. Czasami zagram asa, a czasami nie. Tak to już jest - czarne, czerwone. Marcinek [Komenda] jest od przebijania flotów, ja jestem od ryzykowania. Co prawda mam trochę inny kolor skóry niż Leon, ale też potrafię przyłożyć" - śmiał się.

"Będziemy teraz świętować, chwilę się bawić. Mamy trochę wolnego. Trener właśnie obiecał, że da nam dodatkowe trzy dni" - obwieścił, a potem - podpytywany przez kolegę z szatni - przyznał się, że tak naprawdę Grbić takiej decyzji nie podjął.

To ja zadecydowałem. Koniec, kropka. Tak ma być

Co na to selekcjoner reprezentacji Polski? Nie pozostawił sprawy bez jasnego komentarza.

Dodatkowe trzy dni wolnego dla siatkarzy? Grbić rozwiewa wątpliwości

"Nie wiem, kto to powiedział! Może to jakaś presja... Jedziemy zgodnie z planem" - tak słowa o rzekomych trzech dodatkowych dniach wolnego dla siatkarzy z uśmiechem skomentował przed kamerą Polsatu Sport Nikola Grbić.

"VNL to oczywiście nie jest najważniejszy turniej, który możemy wygrać, ale sposób, w jaki to zrobiliśmy, jest naprawdę imponujący. To nasz czwarty złoty medal i wygraliśmy finały 3:0 lub 3:1, a tym razem triumfowaliśmy po tie-breaku, wróciliśmy do meczu" - mówił Tomaszowi Swędrowskiemu.

To był dla nas bardzo trudny mecz i jestem szczęśliwy, że wygraliśmy

Tym samym sprowadził i Tomasza Fornala i resztę siatkarzy na ziemię. Sukces w Lidze Narodów jest przez niego mocno doceniany, ale nie przysłania następnych celów. A te są ambitne.

Przed siatkarzami gra w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie (28-30 sierpnia), a następnie mistrzostwa Europy. Znamy już terminarz fazy grupowej.

10.09.2026, 16:00: Polska - Portugalia

12.09.2026, 16:00: Polska - Izrael

13.09.2026, 19:00: Polska - Macedonia Północna

15.09.2026, 19:00: Polska - Ukraina

16.09.2026, 19:00: Polska - Bułgaria

Stawka turnieju jest wysoka. Zwycięzcy, oprócz tytułu mistrza Europy, zapewnią sobie także awans na igrzyska olimpijskie 2028 w Los Angeles.





Siatkarska reprezentacja Polski odebrała puchar i złote medale za triumf w Lidze Narodów 2026. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport