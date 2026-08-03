Grbić sprowadza Fornala na ziemię. Nie wydał na to zgody

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

"Będziemy teraz świętować, chwilę się bawić. Mamy trochę wolnego. Trener właśnie obiecał, że da nam dodatkowe trzy dni" - wypalił Tomasz Fornal przed kamerą Polsatu Sport tuż po wygranej w Lidze Narodów. Co na to Nikola Grbić? Sprowadza i Fornala i resztę polskich siatkarzy na ziemię. Jest co celebrować, ale przed kadrą przecież następne ambitne cele. Wiadomo, jakie.

Nikola Grbić, Tomasz Fornal
Nikola Grbić, Tomasz FornalMarcin CholewińskiNewspix.pl

Po meczu pełnym emocji i zwrotów akcji to Polacy zeszli z parkietu jako zwycięzcy tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarzy. Pokonali Amerykanów 3:2 i sięgnęli po trzecie w historii złoto. Przy okazji obronili tytuł sprzed roku.

MVP turnieju wybrano Tomasza Fornala. Wyróżnienie łączy się nie tylko z prestiżem, ale też z konkretną indywidualną nagrodą w wysokości 30 tys. dolarów.

Fornal mógł zatem świętować podwójnie. Po meczu był zresztą, co oczywiste, w szampańskim nastroju. Przerwał wywiad Marcina Komendy dla Polsatu Sport i podzielił się swoimi wrażeniami.

"Czasami mi wyjdzie, a czasami nie. Czasami zagram asa, a czasami nie. Tak to już jest - czarne, czerwone. Marcinek [Komenda] jest od przebijania flotów, ja jestem od ryzykowania. Co prawda mam trochę inny kolor skóry niż Leon, ale też potrafię przyłożyć" - śmiał się.

"Będziemy teraz świętować, chwilę się bawić. Mamy trochę wolnego. Trener właśnie obiecał, że da nam dodatkowe trzy dni" - obwieścił, a potem - podpytywany przez kolegę z szatni - przyznał się, że tak naprawdę Grbić takiej decyzji nie podjął.

To ja zadecydowałem. Koniec, kropka. Tak ma być
- stwierdził.

Co na to selekcjoner reprezentacji Polski? Nie pozostawił sprawy bez jasnego komentarza.

Dodatkowe trzy dni wolnego dla siatkarzy? Grbić rozwiewa wątpliwości

"Nie wiem, kto to powiedział! Może to jakaś presja... Jedziemy zgodnie z planem" - tak słowa o rzekomych trzech dodatkowych dniach wolnego dla siatkarzy z uśmiechem skomentował przed kamerą Polsatu Sport Nikola Grbić.

"VNL to oczywiście nie jest najważniejszy turniej, który możemy wygrać, ale sposób, w jaki to zrobiliśmy, jest naprawdę imponujący. To nasz czwarty złoty medal i wygraliśmy finały 3:0 lub 3:1, a tym razem triumfowaliśmy po tie-breaku, wróciliśmy do meczu" - mówił Tomaszowi Swędrowskiemu.

To był dla nas bardzo trudny mecz i jestem szczęśliwy, że wygraliśmy
- dorzucał.

Tym samym sprowadził i Tomasza Fornala i resztę siatkarzy na ziemię. Sukces w Lidze Narodów jest przez niego mocno doceniany, ale nie przysłania następnych celów. A te są ambitne.

Przed siatkarzami gra w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie (28-30 sierpnia), a następnie mistrzostwa Europy. Znamy już terminarz fazy grupowej.

  • 10.09.2026, 16:00: Polska - Portugalia
  • 12.09.2026, 16:00: Polska - Izrael
  • 13.09.2026, 19:00: Polska - Macedonia Północna
  • 15.09.2026, 19:00: Polska - Ukraina
  • 16.09.2026, 19:00: Polska - Bułgaria

Stawka turnieju jest wysoka. Zwycięzcy, oprócz tytułu mistrza Europy, zapewnią sobie także awans na igrzyska olimpijskie 2028 w Los Angeles.

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