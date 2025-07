Grbić skreślił gwiazdę kadry. Siatkarz nie krył emocji, bezpośrednia reakcja po decyzji

Liga Narodów ponownie rozpoczęła sezon reprezentacyjny w siatkówce. U pań rozstrzygnięcia są już znane, a dla nas najważniejszą informacją było to, że Polki sięgnęły po brązowy medal tej imprezy. Większe oczekiwania są związane z występem panów. Biało-czerwoni, od kiedy Liga Światowa została przemianowana na Ligę Narodów, właściwie nie schodzą z podium. Teraz ponownie są faworytami do zwycięstwa, choć nie jest to impreza docelowa dla Polaków.

Bo Nikola Grbić chce, aby zespół był gotowy na tegoroczne mistrzostwa świata, gdzie nasza kadra jedzie po złoty medal i nie jest to niczym zaskakującym. Jedna sukces w Lidze Narodów będzie dobrym prognostykiem. Na turnieju finałowym w składzie biało-czerwonych zobaczymy m.in. Bartosza Bednorza. Przyjmujący w ostatnim czasie zmagał się z kontuzją i dopiero podczas ostatniego turnieju zameldował się na parkiecie.

Bednorz o pominięciu przez Grbicia. Zdecydowany sygnał od siatkarza

"Ogromnie się cieszę, że w końcu miałem możliwość wyjść na boisko i dołączyć do zespołu. Bardzo dużo to dla mnie znaczy. Wykonałem przez te trzy miesiące ciężką pracę" - powiedział reprezentant Polski w rozmowie z Interią. To, że Bednorz jest w pełni zdrowia potwierdził w wywiadzie dla Sport.pl. "Dotarliśmy do momentu, w którym nie odczuwam już żadnego bólu. Bardzo się cieszę, ponieważ to była naprawdę bardzo długa, ciężka i monotonna praca, która wymagała dużych pokładów cierpliwości" - wyjawił.

Bednorz walczy o wyjazd na swoje pierwsze mistrzostwa świata i kolejny duży turniej w karierze. Przyjmującego zabrakło natomiast na igrzyskach w Paryżu, a decyzja Grbicia o braku powołania dla tego zawodnika odbiła się szerokim echem. Sam Bednorz w jednym z wywiadów przyznawał otwarcie, że uważał, iż zasługiwał na powołanie. To samo potwierdził we wspomnianej rozmowie ze Sport.pl.

"Nie chcę tutaj mówić czegoś, co trafi na nagłówki. To jest dla mnie zamknięty temat i uważam, że nie ma sensu go rozgrzebywać, ale - odpowiadając na pytanie - tak, uważam, że zasłużyłem na to. Niemniej jednak trener podjął taką, a nie inną decyzję, a ja ją uszanowałem" - powiedział Bednorz i wysłał jasny komunikat, że to co było, już go nie interesuje i patrzy jedynie w przyszłość.

Polsat Sport Polsat Sport

Nikola Grbić Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Bartosz Bednorz Mateusz Birecki AFP