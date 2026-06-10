Grbić powołał go dopiero po czterech latach. Polski siatkarz już wysłał sygnał

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Polscy siatkarze dali prawdziwy koncert w meczu z Kubą i otworzyli rywalizację w Lidze Narodów zwycięstwem 3:0. Po raz pierwszy za kadencji Nikoli Grbicia w meczu o punkty wystąpił Bartłomiej Lemański. Mierzący 217 cm środkowy wraca do kadry po ponad sześciu latach i od razu wysyła mocny sygnał do selekcjonera - w półtora seta zdobył pięć punktów, był bezbłędny w ataku. "Lekki stresik się pojawił" - przyznaje siatkarz. I wskazuje, co było kluczem do okazałego zwycięstwa w Chinach.

Bartłomiej Lemański (drugi z prawej) i polscy siatkarze w czerwonych strojach podczas przerwy w meczu z Kubą
Bartłomiej Lemański (drugi z prawej) zwraca uwagę na to, jak funkcjonował blok polskiej kadry w meczu z KubąPZPS / fot. Piotr Sumara / Justyna MatjasPZPS

To może być jeden z najbardziej spektakularnych powrotów do reprezentacji Polski w ostatnich latach. Bartłomiej Lemański poprzednio wystąpił w niej w 2019 r., jako 23-letni środkowy i jedna z nadziei kadry na przyszłość. Imponował warunkami fizycznymi, ale po tamtym sezonie na długo wypadł z orbity zainteresowania selekcjonerów - najpierw Vitala Heynena, potem Nikoli Grbicia.

Serb, który pracuje w Polsce od 2022 r., dopiero w swoim piątym sezonie wezwał siatkarza na zgrupowanie. Ale Lemański po świetnych występach w PGE GiEK Skrze Bełchatów może przebojem wedrzeć się do wąskiego składu drużyny Grbicia i realnie myśleć o wyjeździe na mistrzostwa Europy. Pokazał to już pierwszy mecz w Lidze Narodów.

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Środkowy rozpoczął spotkanie z Kubą w podstawowym składzie. Zdobył dwa punkty blokiem, był też bezbłędny w ataku - skończył wszystkie trzy piłki, jakie otrzymał od polskich rozgrywających. Zdążył zdobyć pięć punktów, potem został zmieniony przez Adriana Markiewicza, któremu Grbić chciał umożliwić debiut w Lidze Narodów.

"Mimo że mam to doświadczenie w Lidze Narodów czy Lidze Światowej, to jednak lekki stresik się pojawił. Ale mniej więcej te mecze na arenie międzynarodowej wyglądają tak, jak pamiętam. Tylko otoczka jest dużo ładniejsza" - przyznał Lemański przed kamerą Polsatu Sport.

30-letni siatkarz miał udział w bloku, który był w tym spotkaniu wielką siłą polskiej drużyny. Aż sześć razy rywali zablokował inny środkowy, debiutant Jakub Majchrzak. Łącznie ten element przyniósł Polsce 11 punktów.

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Siatkówka. Nowe otwarcie u Grbicia. Blok zatrzymał Kubańczyków

Kubańczycy raz za razem odbijali się od bloku "Biało-Czerwonych", co mocno wstrzymało ich ofensywne zapędy. Właśnie na funkcjonowanie tego elementu - choć nie tylko - zwrócił uwagę Lemański tuż po meczu.

"Fajnie zaczęliśmy turniej. Dobrze weszliśmy w mecz, wiedzieliśmy, co mamy robić po swojej stronie siatki. Myślę, że bardzo dobrze zagraliśmy dzisiaj systemem blok-obrona, mieliśmy bardzo dużo dotknięć w bloku na siatce. Kilka piłek obroniliśmy i potem bardzo dobrze rozgrywaliśmy kontry. Na zagrywce zagraliśmy całkiem spokojnie i dzięki temu mogliśmy przedłużać nasze serie. To zaowocowało trzema punktami" - podsumowuje środkowy.

Sam Lemański może być w tym sezonie ważnym zawodnikiem u Grbicia zwłaszcza w obliczu absencji na środku siatki. Z gry w kadrze w tym sezonie z powodów zdrowotnych zrezygnowali Norbert Huber i Mateusz Bieniek, którzy początkowo mieli być na liście selekcjonera. To otwiera szansę dla Lemańskiego i innych środkowych - z trzonu kadry na tej pozycji do dyspozycji Grbicia pozostaje tylko Jakub Kochanowski.

Lemański już w trakcie turnieju w Chinach powinien dostać kolejne szanse. O ile spotkanie z Kubą nie miało większej historii, o tyle drugi mecz Polski, ze Słowenią, wygląda na nieco większe wyzwanie. Tym bardziej że "Biało-Czerwoni" nie będą mieć zbyt wiele czasu na odpoczynek.

"Zawsze są rzeczy do poprawy, będziemy to sobie analizować na bieżąco, o ile będzie czas, bo jutro już gramy ze Słowenią. Będziemy już szykować się na nastęnpy mecz, bo tego czasu jest niewiele" - zwraca uwagę Lemański.

Spotkanie Polska - Słowenia w czwartek o godz. 14. Relacja tekstowa w Interia Sport, transmisja na antenach Polsat Sport.

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Nikola Grbić powołał Lemańskiego do kadry dopiero w piątym sezonie pracy z reprezentacją PolskiMarcin GolbaAFP


Liga Narodów siatkarzy. Efektowne bloki w meczu Polska - Kuba. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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