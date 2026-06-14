Grbić podsumował polskich siatkarzy. To musiało się zmienić

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Polscy siatkarze mieli duże problemy z Ukrainą, ale potrafili podnieść się po dwóch przegranych setach. Po wyszarpanym zwycięstwie 3:2 na koniec turnieju Ligi Narodów w Chinach Nikola Grbić wskazał, co zapisze na plus swoim siatkarzom. - Nie do końca chodzi mi o wynik, ale o emocje, jakie mamy po powrocie ze stanu 0:2, jak wracamy po trudnych momentach. Z tego jestem najbardziej usatysfakcjonowany - przekonuje selekcjoner kadry.

Nikola Grbić w białej koszulce z czerwonym kołnierzem i napisem, na tle niebiesko-różowych świateł
Nikola GrbićAndrzej IwańczukEast News

To mógł być fatalny koniec pierwszego tygodnia Ligi Narodów. Po dwóch przegranych tie-breakach ze Słowenią i Japonią Polska przegrała dwa sety z Ukrainą i zanosiło się na szybką porażkę.

Nikola Grbić w trakcie tych dwóch słabych partii - przegranych przez jego drużynę 19:25 i 18:25 - starał się wzbudzić entuzjazm u swoich zawodników. Wypominał im, że nie mają radości z gry, że obawiają się ryzyka. I w końcu znalazł klucz do ich głów, a "Biało-Czerwoni" odwrócili losy meczu i wygrali 3:2.

- Znaleźliśmy radość na końcu spotkania, zwyciężając - uśmiechał się selekcjoner po meczu przed kamerą VolleyballWorld TV.

- Staram się cały czas to robić - przekazywać zawodnikom i wymagać od nich, aby utrzymywali pewien poziom, koncentrowali się na każdej kolejnej akcji, tak jak potrafią to robić najlepiej. To sprawia, że potrafimy kontynuować dobrą grę na danym poziomie albo i nawet lepiej. Gdyby jednak rywale nadal grali tak, jak w dwóch pierwszych setach, naciskali w zagrywce, utrzymywali atak na poziomie 75 procent - co jest niesamowite - przegralibyśmy 0:3. Oczywiście nie byłbym zadowolony z takiego wyniku, ale cóż, powiedziałbym, że byli po prostu od nas dużo lepsi - komentuje serbski trener.

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Jego zespołowi pomogli rezerwowi. Grbić długo szukał optymalnego zestawienia. Okazało się, że dobre zmiany dali Alaksiej Nasewicz i Michał Gierżot, na środku bardziej przydatny od Jakuba Majchrzaka okazał się Szymon Jakubiszak.

Serb przekonuje jednak, że bardziej niż na pojedynczych akcjach czy wyniku, po tym meczu skupi się na emocjach i mentalnym aspekcie wygranej.

- Nie zrobiliśmy niczego nadzwyczajnego po tych dwóch setach. To nie było tak, że posłaliśmy sześć asów serwisowych czy nagle zanotowaliśmy mnóstwo bloków. Ukraina po prostu przestała grać tak, jak w dwóch pierwszych setach, a my zaczęliśmy podbijać piłki w obronie i stwarzać sobie szanse. Zaczęliśmy wkładać więcej energii w to, co robimy, by się podnieść - wskazuje zmiany w grze Polaków ich selekcjoner.

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W rozmowie z reporterem VolleyballWorld TV nie zamierzał jednak wytykać swoim siatkarzom słabszych momentów.

- To jest niesmowite i najważniejsze, jak wyszliśmy z tych trudnych chwil. Nie do końca chodzi mi o wynik, ale o emocje, jakie mamy po powrocie ze stanu 0:2, jak wracamy po trudnych momentach. Z tego jestem najbardziej usatysfakcjonowany - nie ma wątpliwości Grbić.

Jego drużyna wraca teraz do Polski. To właśnie u siebie, w Gliwicach, rozegra drugi turniej Ligi Narodów. Pierwszy mecz 24 czerwca.

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Dwóch siatkarzy w czerwono-białych strojach celebruje punkt podczas meczu, wyrażając silne emocje i energię na środku boiska.
Polscy siatkarze pokonali 3:2 UkrainęVolleyballWorld materiały prasowe
Nikola Grbić
Nikola GrbićFREDERIC CHAMBERT - PANORAMIC / Panoramic / DPPI via AFPAFP


Liga Narodów. Ukraina - Polska. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

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