Grbić podjął decyzję, to oni zagrają o medale VNL. PZPS oficjalnie ogłosił

Po wywalczeniu kompletu zwycięstw w ostatnim turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów w Chicago polscy siatkarze zagwarantowali sobie udział w zmaganiach finałowych w chińskim Ningbo. Co więcej, pierwszy etap rozgrywek zakończyli na bardzo dobrym 2. miejscu, co oznacza, że w ćwierćfinale w teorii zmierzą się z łatwiejszym przeciwnikiem.

Nim została Ukraina, a do walki o półfinał z udziałem "Biało-Czerwonych" dojdzie już w czwartek 30 lipca. Pod znakiem zapytania stał jednak skład, jaki do Azji wybierze się wspólnie z trenerem Nikolą Grbiciem. W mediach dość szybko pojawiały się informacje, jakoby Serb miał postawić na 15 nazwisk, a nie 17 - jak w Chicago.

Poza kadrą znaleźć się mieli Jakub Kochanowski oraz Marcel Bakaj. Pierwszy z wymienionych od dłuższego czasu zmaga się z problemami zdrowotymi kolana i już zapowiedział, że podda się drobnemu zabiegowi. Drugi natomiast wykorzystał swoją szansę i wobec kontuzji Jana Firleja pojawiał się na boisku na podwójnych zmianach.

Zdaje się, że bardziej doświadczony rozgrywający doszedł już do siebie, bowiem właśnie to on uda się do Azji. PZPS listę zawodników, którzy będą walczyć o kolejne złoto Ligi Narodów ogłosił w piątkowy poranek. I zgodnie ze wcześniejszymi przeciekami Grbić postawił na 15 graczy.

Polacy ruszą do walki o medale. Oto skład na VNL

W składzie znaleźli się liderzy zespołu z Wilfredo Leonem i Tomaszem Fornalem na czele. Nie zabrakło również Kamila Semeniuka czy świetnie dysponowanego w ostatnim czasie Bartłomieja Bołądzia. Parę rozgrywających stworzą dobrze znani Marcin Komenda oraz wspomniany Jan Firlej.

Na środku siatki zobaczymy natomiast Jakuba Nowaka, Bartłomieja Lemańskiego, Szymona Jakubiszaka oraz Jakuba Majchrzaka. Na libero bez zmian ujrzymy kapitalnego Jakuba Popiwczaka, a także dalej młodziutkiego Maksymiliana Granicznego.

Skład reprezentacji Polski na turniej finałowy VNL w Ningbo:

Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej

Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak

Środkowi: Jakub Nowak, Bartłomiej Lemański, Szymon Jakubiszak, Jakub Majchrzak

Przyjmujący: Wilfredo Leon, Aleksander Śliwka, Tomasz Fornal, Artur Szalpuk, Kamil Semeniuk

Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny

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Jak już wspomnieliśmy, turniej finałowy Ligi Narodów odbędzie się w chińskim Ningbo. Spotkania ćwierćfinałowe rozpoczną się 29 lipca, natomiast finał zaplanowany jest na 2 sierpnia. "Biało-Czerwoni" o czołową czwórkę walczyć będą z Ukrainą (30 lipca, godz. 13:30).

Nikola Grbić MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Nikola Grbić i Wilfredo Leon Piotr Matusewicz East News

Nikola Grbić Andrzej Iwańczuk East News





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