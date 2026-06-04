Nikola Grbić w połowie kwietnia ogłosił nazwiska 37 siatkarzy powołanych do szerokiej kadry Ligi Narodów, ostatnio musiał zawęzić tę listę do 30 zawodników oficjalnie zgłoszonych do rozgrywek. Już wcześniej z orbity zainteresowania szkoleniowca wypadł Norbert Huber, który w dniu ogłoszeniu powołań poinformował, że w tym sezonie odpuszcza występy kadrowe.

Selekcjoner skreślił z kolei m.in. Wojciecha Gajka, Michała Grabka czy Błażeja Bienia, czyli zawodników, którzy i tak mieli po treningach z seniorską kadrą przenieść się pod skrzydła Piotra Grabana i razem z kadrą U22 przygotowywać się do nadchodzących mistrzostw Europy.

Liga Narodów siatkarzy. Nikola Grbić ogłosił powołania na pierwszy turniej

Z 30 pozostałych zawodników Grbić musiał wybrać tych, których zabierze na pierwszy turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów, który Polacy rozpoczną 10 czerwca meczem z Kubą w chińskim Linyi, a następnie zmierzą się jeszcze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą.

Serb swoich wyborów dokonywał nie tylko na podstawie obserwacji podczas treningów, ale też wniosków wyciąganych z meczów towarzyskich, jakie "Biało-Czerwoni" rozegrali w Sosnowcu i Katowicach. Było pewne, że to głównie z zawodników obecnych na tym turnieju będzie wybierał ogłaszając skład na mecze w Chinach. I tak też się stało, co potwierdza oficjalny komunikat Polskiego Związku Piłki Siatkowej, w którym ogłoszono nazwiska 14 powołanych siatkarzy.

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Największym zaskoczeniem jest obecność w składzie 19-letniego Bartosza Zycha. Przyjmujący był w ubiegłym sezonie rezerwowym w ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle, ale przekonał do siebie Grbicia w trakcie treningów i sparingów przed startem sezonu. Oprócz niego szansę otrzymało kilku innych siatkarzy, którzy zadebiutują w Lidze Narodów - środkowi Jakub Majchrzak i Adrian Markiewicz, przyjmujący Bartosz Firszt, rozgrywający Marcel Bakaj i libero Jakub Ciunajtis.

Szansy w Chinach nie dostaną natomiast m.in. chwaleni przez Grbicia nastolatkowie - Jakub Przybyłkowicz i Jakub Kiedos. Kapitanem i najbardziej doświadczonym zawodnikiem drużyny będzie natmiast Aleksander Śliwka. W składzie są też medaliści ostatnich mistrzostw świata na Filipinach - Jan Firlej, Maksymilian Granieczny oraz Szymon Jakubiszak.

Zgodnie z planem Grbicia poza składem jest jeszcze spora część gwiazd kadry. Kamil Semeniuk czy Wilfredo Leon dopiero dołączą do zgrupowania reprezentacji w Spale.

Nikola Grbić Marcin Golba AFP

Nikola Grbić Marcin Golba AFP





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