Grbić ogłasza tuż po zwycięstwie. Zapadła decyzja na kluczowej pozycji

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Polscy siatkarze zakończyli turniej Ligi Narodów w Gliwicach z czterema zwycięstwami. W ostatnim meczu pokonali 3:1 Argentynę. Po spotkaniu selekcjoner Nikola Grbić zorganizował krótkie spotkanie z siatkarzami, po czym zawodnicy rozjechali się na dwa dni wolnego. Do Spały wrócą w środę - selekcjoner ogłosił, że do kolejnego turnieju będzie się przygotowywać 16 zawodników. "To jedyny okres, który mamy na treningi, potem będą już tylko podróże i mecze" - przyznaje Grbić, który wybrał już dwójkę atakujących.

Nikola Grbić w białej koszulce z logo PZPS trzyma tablicę taktyczną podczas meczu na arenie sportowej.
Nikola Grbić ogłosił, że od teraz kadra będzie trenować w 16-osobowym składzieArt ServicePAP

Reprezentacja Polski była faworytem turnieju Ligi Narodów w Gliwicach i wykonała zadanie. Wygrała kolejno z Belgią, Turcją, Niemcami i Argentyną. W dwóch pierwszych spotkaniach zrobiła to jednak dopiero po tie-breaku, w dwóch kolejnych również przegrywała pierwsze sety.

Ten z Argentyną był niezwykły, bo rywale wygrali go 50:48 - to był najdłuższy set w historii Ligi Narodów. Po spotkaniu Nikola Grbić, trener polskiej drużyny, żartował, że wolałby zapisać się w annałach zwycięstwem niż porażką. Humor mu dopisywał, bo podkreślał, że jest zadowolony z tego, co zobaczył w Gliwicach.

"Turniej oceniam oczywiście pozytywnie. Myślałem, że kilka meczów wygramy łatwiej, ale na koniec uważam, że ci, którzy wchodzili z rezerwy, wypadli bardzo dobrze. Dali nam energię, zmienili kierunek meczu. To dla mnie najważniejsza rzecz. Wilfredo Leon wracał do gry, podobnie Marcin Komenda, Kewin Sasak po bardzo długim okresie bez gry. Oni potrzebują czasu na boisku, by lepiej czuć sytuacje boiskowe i grać razem. Myślę, że wykonaliśmy dobrą pracę" - podsumowuje Grbić.

Zobacz również:

Wilfredo Leon i Jakub Popiwczak ponownie pomogli reprezentacji Polski
Liga Narodów siatkarzy

Historyczne sceny w meczu Polaków. 50:48, Wilfredo Leon nie miał litości

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Nikola Grbić zdecydował. Wybrał dwóch atakujących

Selekcjoner przekazał też informację o planach swojej drużyny. Po turnieju w Gliwicach siatkarze dostaną dwa dni wolnego. W Centralnym Ośrodku Sportu w Spale pojawią się w środę, gdzie czeka ich ostatni etap bardziej intensywnych treningów przed finałami Ligi Narodów.

"Trzy dni w Spale, potem wolny weekend i przygotowujemy się do wyjazdu do USA. To jedyny okres, który mamy. Potem, kiedy zaczniemy grać w Olsztynie [sparing z Niemcami 10 lipca - przyp. red.], będą już tylko podróże, mecze, nie będziemy mieć za dużo czasu na trening. Musimy wykorzystać ten następny okres, pięć, sześć treningów, by popracować nad rzeczami, które trzeba poprawić" - zapowiada Grbić.

Serbski trener w rozmowie z dziennikarzami po turnieju w Gliwicach poinformował, że w Spale trenować będzie 16 zawodników. Potwierdził, że w tym gronie ma być dwóch atakujących, którzy dopiero w tym tygodniu rozegrali pierwsze mecze w kadrze w tym sezonie: Bartłomiej Bołądź i Kewin Sasak.

Oznacza to, że na tym etapie sezonu Grbić szukający zastępcy nieobecnego w tym sezonie Bartosza Kurka zrezygnował z Bartosza Gomułki i Alaksieja Nasewicza, którzy pozostawili po sobie dobre wrażenie w trakcie pierwszego tygodnia Ligi Narodów w Chinach. Ale Grbić pożegna nie tylko ich. Łącznie na turniej w Gliwicach powołał 18 zawodników, dodatkowo dojechał Marcel Bakaj. A w Spale trenują również Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski i Kamil Semeniuk, na któych Grbić mocno liczy w dalszej części sezonu.

Zobacz również:

Nikola Grbić chce przetestować w Gliwicach Kewina Sasaka
Liga Narodów siatkarzy

Miejsce po Kurku wciąż nieobsadzone. Grbić ma nowe rozwiązanie

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Grbić dmucha na zimne ws. medalisty mistrzostw świata. To z tą grupą pojedzie do USA

Do pomocy w treningach dodatkowo z drużyną pozostanie Bakaj. To rozwiązanie spowodowane urazem łydki, jakiego nabawił się w Gliwicach Jan Firlej. Grbić woli dmuchać na zimne i nie ryzykować zbyt szybkim powrotem medalisty ubiegłorocznych mistrzostw świata, ale jest dobrej myśli co do jego stanu zdrowia.

"To nie jest poważna kontuzja, ale nie chcę ryzykować. On się czuje dobrze, nie ma dużych problemów. Monitorujemy sytuację, myślę, że wszystko będzie ok i zagra w Chicago" - mówi Grbić, nawiązując do ostatniego turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów.

Spokojnie do treningów będzie też wprowadzany Jakub Kochanowski, który jest w gronie 16 zawodników wybranych przez Grbicia na kolejną fazę sezonu. To właśnie ten skład ma wystąpić na turnieju w USA, który Polska rozpocznie 15 lipca meczem z Bułgarią. Trasmisje spotkań Ligi Narodów siatkarzy na antenach Polsaru Sport. Po serii zwycięstw Polska zajmuje w tabeli rozgrywek trzecie miejsce.

Z Gliwic Damian Gołąb

Zobacz również:

Vital Heynen docenia polskich siatkarzy
Liga Narodów siatkarzy

Heynen wydał werdykt ws. kadry Grbicia. Nie zostawił złudzeń

Damian Gołąb
Damian Gołąb
Mężczyzna ubrany w biało-czerwoną koszulkę z logotypami sponsorów oraz godłem Polski stoi na tle siatki do siatkówki, znajdując się na arenie sportowej, w otoczeniu rozmytego tłumu.
Nikola GrbićMarcin GolbaAFP
Grupa siatkarzy w czerwono-białych strojach zgromadzona na boisku, zawodnicy wydają się świętować punkt lub konsultować strategię, w tle widoczni kibice i siatka.
Kewin Sasak (drugi z prawej) wrócił do reprezentacji PolskiAndrzej IwańczukReporter
Mężczyzna w średnim wieku z siwiejącymi włosami i brodą ubrany w białą koszulkę z czerwonym akcentem na kołnierzu siedzi na trybunach, w tle widoczna rozmyta postać kobiety.
Nikola GrbićSTANISLAW KLEPKA/ARENA AKCJIAFP/Newspix


Liga Narodów. Polska - Argentyna. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja