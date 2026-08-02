Grbić odmienił reprezentację, absolutny rekord faktem. Tego mu nie zabiorą

Od 2022 roku Nikola Grbić prowadzi siatkarzy reprezentacji Polski. Serb swoją pracą i konsekwentnym podejściem wprowadził do polskiej siatkówki pewnego rodzaju nowy standard pracy. Drużyna pod jego wodzą grała na wysokim poziomie od samego początku kadencji, a końca fenomenalnych występów nie widać.

Serb zaczął od brązowego medalu Ligi Narodów (2022 rok), a następnie mógł cieszyć się z wicemistrzostwa świata. Co prawda, był to wówczas przegrany finał z Włochami, lecz z perspektywy czasu można uznać go za początek czegoś wielkiego. W 2023 roku "Biało-Czerwoni" mieli sezon perfekcyjny. Wygrali zarówno VNL, jak i mistrzostwa Europy grając właściwie na swoim - nietykalnym poziomie.

I sukcesy stały się pewnego rodzaju synonimem siatkarskiej kadry. W każdym kolejnym roku drużyna meldowała się na podium najważniejszych imprez notując co najmniej jeden finał - za każdym razem. Seria ta trwa w najlepsze i do tegorocznego turnieju finałowego Ligi Narodów Grbić miał 100-procentową skuteczność, jeśli chodzi o zdobywanie medali. Co turniej, to medal.

W ten sposób reprezentacja zdobyła osiem krążków, z czego aż pięciokrotnie meldowała się w finałach. Z takiej statystyki powstała dość ciekawa seria. Cztery z rzędu lata z co najmniej jednym medalem, a także cztery lata z rzędu z co najmniej jednym finałem.

To już piąty raz. Grbić nie do przebicia. Jest rekord

Kapitalna postawa w Ningbo i pokonanie w półfinale Słowenii pozwoliło Grbiciowi na dobre zapisać się w historii polskiej siatkówki. Nie dość, że będzie to jego dziewiąty medal na ławce polskich siatkarzy, to jeszcze szósty finał. I właśnie te finały sprawiają, że Serb już jest pewnego rodzaju wyjątkiem.

Otóż podium tegorocznej Ligi Narodów sprawia, że Polacy medale zdobywają nieprzerwanie od pięciu lat (2022-2026), a także nieprzerwanie od pięciu lat meldują się w każdym sezonie w finale. Takie serii przed Grbiciem nie miał nikt. Przed nim podobnym osiągnięciem, lecz jedynie przez trzy lata (1974-1976) mógł pochwalić się Hubert Wagner.

Do światowej czołówki jednak jeszcze nieco brakuje. Idealnym przykładem są Brazylijczycy, którzy poziom trzymali przez ponad 10 lat. I co roku przywozili do kraju medal z najważniejszych imprez.

Relację z finału Ligi Narodów można śledzić w serwisie Interia Sport.

Nikola Grbić Andrzej Iwańczuk East News

Nikola Grbić Marcin Golba AFP





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