Grbić nie ukrywał w sprawie Bartosza Kurka. To dlatego nie zabrał go na Ligę Narodów

Nikola Grbić stara się nie podsycać nastrojów w jednym z najważniejszych sezonów dla polskiej kadry siatkarzy. Pytany nawet o to, ilu siatkarzy w jego mniemaniu byłoby już pewnych wyjazdu do Paryża, odpowiadał, że prosi o następne pytanie, by nie podsycać spekulacji. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" wyjaśnił, dlaczego nie zabrał na pierwsze mecze Ligi Narodów Bartosza Kurka i Łukasza Kaczmarka. Reklama

Nikola Grbić jasno o sytuacji Bartosza Kurka

Bartosz Kurek nie pojechał z kolegami do Turcji i razem z Łukaszem Kaczmarkiem został w Polsce, by odpoczywać i trenować - taka była decyzja trenera Grbicia. Szkoleniowiec wyjaśnił dokładnie, co za nią stało. Udział w turnieju w Antalyi nie byłby teraz dla obu polskich atakujących najlepszym wyjściem.

"Początkowo przymierzałem się także do tego, żeby do Antalyi zabrać duet atakujących Bartosz Kurek i Dawid Dulski, ale ostatecznie uznałem, że Bartkowi bardziej potrzebny jest teraz trening. W końcu, zanim przyjechał na zgrupowanie, miał praktycznie miesięczną przerwę po zakończeniu ligi japońskiej" - poinformował Serb.

Ostatecznie zdecydował się zabrać ze sobą duet w postaci Karola Butryna i Bartłomieja Bołądzia. Łukasz Kaczmarek miał spore ogranie w tegorocznym sezonie ligowym i lepiej było sprawdzić młodszych zawodników.

Nikola Grbić o decyzji ws. Aleksandra Śliwki

Aleksander Śliwka również był kontuzjowany w trakcie sezonu. Złamanie palca sprawiło, że w ostatnim czasie nie nagrał się w PlusLidze i przez to brakuje mu w obycia w spotkaniach na najwyższym poziomie i pod presją. To właśnie dlatego Nikola Grbić zdecydował się zabrać go ze sobą do Turcji. Reklama

Przed Polakami spore wyzwanie już na starcie. W Turcji spotkają się najpierw z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Mecz rozpocznie się 22 maja o godzinie 19:00. Będzie można obejrzeć go na kanałach Polsatu Sport, a pisemną relację przeczytać w Interii.

Nikola Grbić / AFP