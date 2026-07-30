Grbić nie gryzie się w język przed meczem z Ukrainą. Gorzka prawda ws. Polaków

"Nie mogę się doczekać, aż zaczniemy grać" - takimi słowami Nikola Grbić komentuje dość długie oczekiwanie na mecz Polski z Ukrainą w ćwierćfinale Ligi Narodów siatkarzy, w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim z Polsatu Sport.

W Chinach "Biało-Czerwoni" są już od kilku dni i, jak przyznaje selekcjoner, trochę dłuży im się czekanie na pierwsze starcie. Jednak wcześniejszy przylot na miejsce był konieczny ze względów aklimatyzacyjnych.

Fakt, że byliśmy w Stanach zaledwie tydzień temu, jest znaczący, bo to jest 13 godzin różnicy

"Potrzebowaliśmy i jeszcze potrzebujemy czasu na adaptację, ale myślę, że będziemy gotowi" - dodaje. A na tym wcale nie kończy. Ocenia jeszcze pobyt w Ningbo pod względem szkoleniowym. Padają gorzkie słowa.

Nie wszystko jest idealnie przed meczem Polski z Ukrainą w Lidze Narodów

"Oczywiście trenujemy jeden raz na dzień. Kiedy zbliża się turniej albo jesteśmy w jego trakcie trudno jest trenować dużo. Kilka rzeczy mi się nie podoba, ale jest jak jest. Każdy zespół ma te same warunki i dla mnie to jest okej" - przyznaje Nikola Grbić.

I aklimatyzacja i liczba jednostek treningowych mogą stanowić pewną trudność. Jednak selekcjoner zapewnia, że in on i zespół solidnie przygotowali się do meczu z Ukrainą.

"Myślę o Ukrainie, odkąd dowiedziałem się, że będziemy z nimi grać. Mamy wszystko przygotowane, oglądaliśmy ich mecze i myślę, że będziemy gotowi" - podsumowuje.

W zeszłym tygodniu trener ogłosił nazwiska powołanych zawodników na turniej finałowy w Chinach. Obyło się bez niespodzianek.

Kadra reprezentacji Polski na turniej finałowy Ligi Narodów:

Rozgrywający: Marcin Komenda, Jana Firlej

Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak

Środkowi: Bartłomiej Lemański, Szymon Jakubiszak, Jakub Nowak, Jakub Majchrzak

Przyjmujący: Aleksander Śliwka (kapitan), Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal, Artur Szalpuk

Libero: Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak

Kiedy i o której godzinie mecz Polska - Ukraina w Lidze Narodów?

Mecz Polska - Ukraina w ćwierćfinale Ligi Narodów siatkarzy zostanie rozegrany w czwartek 30 lipca o godzinie 13:00 czasu polskiego.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach otwartego Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa online i wynik na stronie Interii Sport.





Nikola Grbić: Kilka rzeczy mi się nie podoba, ale każdy zespół ma te same warunki Polsat Sport