Grbić nie dowierzał, co zrobił rywal Polaków. To przełamało “Biało-Czerwonych”

"Zawsze zależy mi na wyniku. Wynik jest wypadkową tego, co robimy na boisku. Jeśli nie gramy dobrze, przegrywamy. Zwłaszcza kiedy gramy z drużynami takimi jak Niemcy, z pierwszej dziesiątki. Stawiają nas w trudnym położeniu, będą serwować jak wściekli, wywierają na nas presję od początku do końca. Musimy się do tego przyzwyczaić. Nie zbudowaliśmy jeszcze wystarczającej bazy, by mieć wytrzymałość, dyscyplinę na boisku" - wskazuje selekcjoner, który zaznacza, że drużyna odbyła dotąd tylko 12 wartościowych treningów. A to za mało, by być w optymalnej formie.