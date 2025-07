Grbić musiał działać, reprezentacja miała ogromne problemy. Potem takie wyniki

Takich wieści na godziny przed rozpoczęciem trzeciego, a zarazem ostatniego turnieju fazy zasadniczej w Gdańsku zdecydowanie nie chciał usłyszeć Nikola Grbić. Już jakiś czas temu pewne było, że ze względu na kontuzję z rywalizacji wypada Bartosz Bednorz . Do jego grona w środowy poranek dołączył Aleksander Śliwka , który podczas tych zmagań miał zastąpić w roli kapitana Bartosza Kurka . Atakujący podobnie do swoich kolegów zmaga się z urazem i ominie rozgrywki Ligi Narodów .

W tym roku ze względu na problemy zdrowotne zdecydowanie później przygotowania do mistrzostw świata ma rozpocząć także Norbert Huber . Co ciekawe nie jest to pierwsza taka sytuacja, w której Grbić musi sobie radzić z urazami w kadrze. W zasadzie w każdym sezonie, odkąd jest selekcjonerem reprezentacji Polski (2022 rok) musiał zmagać się z kontuzjami swoich graczy .

To wyeliminowało go wówczas z całej Ligi Narodów, a co więcej niepewny był jego występ na siatkarskim mundialu. Próby powrotu do pełnej dyspozycji po zabiegu nie były udane, przez co wicemistrz olimpijski z Paryża opuścił turniej. Mimo jego nieobecności Grbić mógł potem świętować zdobycie wicemistrzostwa świata.