Rozgrywki Ligi Narodów siatkarzy wchodzą w decydującą fazę. O ile podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Ukrainą dopiero w czwartek, to już dziś poznali ewentualnych rywali w walce o finał imprezy. Po trzech setach rywalizacji z Turcją, awans wywalczyła Słowenia.

Polakom ten rywal jest doskonale znany, a kolejne mecze ze Słowenią obfitują w wielkie emocje i zacięte boje. Tuż po zakończeniu rywalizacji z Turcją, trener Fabio Soli miał okazję udzielić wywiadu dla Volleyball Nations League, gdzie opowiedział o boiskowych wydarzeniach z jego perspektywy. Motywem przewodnim była niezłomność Słoweńców, przede wszystkim w trudnych momentach, co nie jest dobrą informacją dla siatkarzy Nikoli Grbicia.

Po tym, jak Słoweńcy wygrali pierwszego seta 25:21, dwie kolejne partie toczyły się już na przewagi i to długo, bo drugi i trzeci set zakończyły się kolejno 35:33 oraz 39:37. Prowadzący wywiad od razu więc stwierdził, że Słowenia uwielbia cierpieć podczas meczu.

- Nie wiem, czy lubimy cierpieć na boisku, ale musimy... To jest zapisane w naszej duszy, że musimy to robić, jeśli chcemy pozostać w grze. Powiedziałem do moich chłopaków na koniec, że nie graliśmy dobrze. Jestem bardzo dumny, bo pomimo tego wszystkiego jesteśmy w półfinale Ligi Narodów. I to jest coś niesamowitego w mojej opinii - rozpoczął Soli.

Zwycięstwo z Turcją, przede wszystkim w takich okolicznościach, może okazać się wodą na młyn dla Słoweńców, co nie jest dobrą informacją dla Polaków. "Biało-czerwoni" mierzyli się już ze Słoweńcami w tym roku, dokładnie 11 czerwca i polegli 2:3, a jednym z najgroźniejszych rywali był Nik Mujanović.

- Każdy mówi, że my cierpimy na boisku i myślę, że to jest po prostu część naszego życia, naszej gry. Pozostajemy w tym i wydaje mi się, że to jest nasza strefa komfortu, że musimy cierpieć, sam już nie wiem. Jesteśmy jednak dumni, że udaje nam się pozostać w grze w trudnych momentach i znaleźć wyjście z sytuacji. Jak mówiłem, może nie jesteśmy idealni, ale chcemy powalczyć o finał - z Polską, czy kimś innym. Najważniejsze, że teraz pokonaliśmy dobry zespół i mamy półfinał - skwitował włoski trener.

Zanim Polska ewentualnie zmierzy się ze Słowenią, czeka ją walka z Ukrainą. Spotkanie to odbędzie się w czwartek o godzinie 13:30 czasu polskiego. Transmisja z meczu oraz wszystkich spotkań Ligi Narodów siatkarzy na sportowych antenach Polsatu.

Nikola Grbić Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Nikola Grbić Marcin Golba AFP

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