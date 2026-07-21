Grbić bezlitosny, właśnie ujawniono decyzję. Media: Dwóch siatkarzy skreślonych

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Znakomicie w Chicago przy okazji trzeciego - ostatniego turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów spisali się siatkarze reprezentacji Polski. Ekipa prowadzona przez Nikolę Grbicia w ten sposób zapewniła sobie udział w turnieju finałowym. I na ponad tydzień przed jego rozpoczęciem ujawniono, którzy siatkarze udziału w nim nie wezmą. Chodzi dokładnie o dwa nazwiska.

Grbić bezlitosny, właśnie ujawniono decyzję. Media: Dwa nazwiska poza listą
Nikola Grbić Marcin GolbaAFP

Znakomicie w tym sezonie reprezentacyjnym spisują się siatkarze reprezentacji Polski. Liderzy rankingu FIVB zanotowali doskonały turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów w Chicago notując komplet zwycięstw. Dzięki temu zapewnili sobie udział w zmaganiach finałowych.

Te odbędą się już w przyszły tygodniu w chińskim Ningbo (29 lipca - 2 sierpnia). Mimo wciąż kilku dni do wylotu w mediach już dywaguje się o kadrze, jaka uda się na ten turniej. Kilka informacji w tej sprawie przekazał portal TVPSPORT.PL. Zdaniem wspomnianego źródła Grbić ma do Azji zabrać ze sobą 15 zawodników.

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Poza listą znajdzie się natomiast dwóch, którzy do tej pory pracowali wspólnie z drużyną. I nawet byli we wspomnianym Chicago. Jednym z nich zostać ma Jakub Kochanowski. Środkowy wciąż w narodowych barwach w tym sezonie nie zagrał przez problemy z kolanem. Za pośrednictwem mediów społecznościowych natomiast zapowiedział, że niebawem podda się "małego zabiegu".

On do Chin nie poleci. Oto drugie "skreślone" nazwisko

Poza nim do Chin nie uda się również Marcel Bakaj. Młody rozgrywający z kadrą przebywa niemal od początku sezonu. Wobec niedawnych problemów zdrowotnych Jana Firleja udał się z zespołem do USA, gdzie zdarzało mu się meldować na boisku w ramach podwójnej zmiany. Bardziej doświadczony rozgrywający zdaje się dochodzić do siebie i to właśnie on ma znaleźć w drużynie, która powalczy o kolejny medal VNL.

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- Z tego, co udało się dowiedzieć TVPSPORT.PL, w składzie, który będzie się przygotowywać w Spale do zawodów w Ningbo, zabraknie Bakaja i Kochanowskiego. Będzie więc "piętnastka" graczy - czytamy.

Prawdopodobny skład reprezentacji Polski na finały Ligi Narodów:

Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej

Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak

Środkowi: Jakub Nowak, Bartłomiej Lemański, Szymon Jakubiszak, Jakub Majchrzak

Przyjmujący: Wilfredo Leon, Aleksander Śliwka, Tomasz Fornal, Artur Szalpuk, Kamil Semeniuk

Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny

Turniej finałowy Ligi Narodów odbędzie się w chińskim Ningbo. Spotkania ćwierćfinałowe rozpoczną się 29 lipca, natomiast finał zaplanowany jest na 2 sierpnia. "Biało-Czerwoni" o czołową czwórkę walczyć będą z Ukrainą.

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Dwóch siatkarzy reprezentacji Polski w czerwonych strojach podczas meczu, jeden z numerem 15 stojący przodem, drugi z numerem 9 z napisem Leon na plecach stojący tyłem, w tle siatka oraz zapełnione trybuny.
Jakub Kochanowski i Wilfredo LeonOliwia DomanskaEast News
Mężczyzna w białej koszulce z czerwonym kołnierzem i czerwonym napisem, na tle rozmytych, niebiesko-różowych świateł.
Nikola GrbićAndrzej IwańczukEast News


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