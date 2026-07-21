Grbić bezlitosny, właśnie ujawniono decyzję. Media: Dwóch siatkarzy skreślonych

Znakomicie w tym sezonie reprezentacyjnym spisują się siatkarze reprezentacji Polski. Liderzy rankingu FIVB zanotowali doskonały turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów w Chicago notując komplet zwycięstw. Dzięki temu zapewnili sobie udział w zmaganiach finałowych.

Te odbędą się już w przyszły tygodniu w chińskim Ningbo (29 lipca - 2 sierpnia). Mimo wciąż kilku dni do wylotu w mediach już dywaguje się o kadrze, jaka uda się na ten turniej. Kilka informacji w tej sprawie przekazał portal TVPSPORT.PL. Zdaniem wspomnianego źródła Grbić ma do Azji zabrać ze sobą 15 zawodników.

Poza listą znajdzie się natomiast dwóch, którzy do tej pory pracowali wspólnie z drużyną. I nawet byli we wspomnianym Chicago. Jednym z nich zostać ma Jakub Kochanowski. Środkowy wciąż w narodowych barwach w tym sezonie nie zagrał przez problemy z kolanem. Za pośrednictwem mediów społecznościowych natomiast zapowiedział, że niebawem podda się "małego zabiegu".

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Poza nim do Chin nie uda się również Marcel Bakaj. Młody rozgrywający z kadrą przebywa niemal od początku sezonu. Wobec niedawnych problemów zdrowotnych Jana Firleja udał się z zespołem do USA, gdzie zdarzało mu się meldować na boisku w ramach podwójnej zmiany. Bardziej doświadczony rozgrywający zdaje się dochodzić do siebie i to właśnie on ma znaleźć w drużynie, która powalczy o kolejny medal VNL.

- Z tego, co udało się dowiedzieć TVPSPORT.PL, w składzie, który będzie się przygotowywać w Spale do zawodów w Ningbo, zabraknie Bakaja i Kochanowskiego. Będzie więc "piętnastka" graczy - czytamy.

Prawdopodobny skład reprezentacji Polski na finały Ligi Narodów:

Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej

Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak

Środkowi: Jakub Nowak, Bartłomiej Lemański, Szymon Jakubiszak, Jakub Majchrzak

Przyjmujący: Wilfredo Leon, Aleksander Śliwka, Tomasz Fornal, Artur Szalpuk, Kamil Semeniuk

Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny

Turniej finałowy Ligi Narodów odbędzie się w chińskim Ningbo. Spotkania ćwierćfinałowe rozpoczną się 29 lipca, natomiast finał zaplanowany jest na 2 sierpnia. "Biało-Czerwoni" o czołową czwórkę walczyć będą z Ukrainą.

Marcel Bakaj zadebiutował w Lidze Narodów VolleyballWorld materiały prasowe

Jakub Kochanowski i Wilfredo Leon Oliwia Domanska East News

Nikola Grbić Andrzej Iwańczuk East News





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