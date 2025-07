Godziny do meczu z Bułgarią i takie wieści, Grbić zdecydował. Gwiazdor wraca

Tak wielu kontuzji w siatkarskiej reprezentacji Polski Nikoli Grbicia nie było dawno. Jeszcze w trakcie sezonu klubowego problemów zdrowotnych z okiem nabawił się Norbert Huber . Te okazały się na tyle poważne, że środkowy musiał przez odpowiedni czas dochodzić do siebie i przełożył zaplanowaną wcześniej operację nosa. Finalnie jednak przeszedł już odpowiednie zabiegi, a niedawno rozpoczął przygotowania do gry .

Już w trakcie sezonu z kadrą pożegnał się Rafał Szymura , który przebywając na turnieju w Ligi Narodów w Chicago nabawił się poważnego urazu kolana. Reprezentacja na dłuższy czas z powodu bólu pleców straciła także Bartosza Kurka , a jego powrót do treningów zapowiadany jest dopiero na początek września. Co więcej tuż przed aktualnie trwającą rywalizacją w Gdańsku do końca kampanii reprezentacyjnej wypadł Aleksander Śliwka .

- Ja wiem dlaczego Bartek dotąd nie grał, ale od 2 miesięcy pracuje i trenował z nami w Spale. Jest jednak kwestia też tego, że nie chcę teraz nadmiernie ryzykować. Bo jeśli on wróci na parkiet, to nie możesz kontrolować sytuacji w meczu. Każda piła jest na sto procent i gdyby on nie był w pełni gotowy, to ryzykujemy, że może mieć kontuzję i skończy sezon - powiedział.