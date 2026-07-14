Godziny do meczu siatkarzy. Fornal już zapowiada. "Musimy"

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Polscy siatkarze już w środę rozpoczynają ostatni etap fazy zasadniczej Ligi Narodów. Celem będzie przypieczętowanie awansu do turnieju finałowego, a pierwszym rywalem Bułgaria. - Jeśli zagramy tak, jak potrafimy, musimy myśleć bardziej o swojej grze, a nie o przeciwniku - zapowiada Tomasz Fornal. Przyjmujący i reszta kadry są już w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozegrają w tym tygodniu cztery spotkania. Transmisje meczów Ligi Narodów na antenach Polsatu Sport.

Tomasz Fornal w stroju Polski z numerem 21 na boisku, obok trener Grbić obserwuje sytuację podczas turnieju Ligi Narodów.
Tomasz Fornal wzmacnia kadrę Nikoli Grbicia na ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi NarodówVolleyballWorld materiały prasowe

Drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia wraca do rywalizacji w Lidze Narodów po dwóch tygodniach przerwy. Poprzedni turniej w Gliwicach polscy siatkarze zakończyli z czterema zwycięstwami, potem w rozgrywanym w Olsztynie sparingu pokonali jeszcze reprezentację Niemiec.

Do drużyny dołączyli już wówczas Kamil Semeniuk i Tomasz Fornal, jedni z ostatnich zawodników, na których czekał selekcjoner. Poza grą pozostaje jeszcze tylko Jakub Kochanowski, ale środkowy wraca do zdrowia po urazie. Wraz z całą kadrą poleciał jednak na turniej do Stanów Zjednoczonych, choć prawdopodobnie nie będzie w stanie wystąpić w żadnym meczu.

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Polacy dotarli już do Chicago, gdzie zostanie rozegrany ostatni turniej fazy zasadniczej z ich udziałem.

- Wszystko sprawnie, pozytywnie. Nie było żadnych dodatkowych lotów, podróż bezpośrenio z Warszawy. Był lekki jet lag, ale już coraz bardziej przestawiamy się na czas lokalny. Można było w porządku potrenować, warunki są bardzo dobre. Skupiamy się powoli na naszym pierwszym rywalu, czyli drużynie z Bułgarii - przekonuje Bartłomiej Bołądź, atakujący polskiej drużyny.

Wicemistrzowie świata, którzy w środę będą pierwszym rywalem "Biało-Czerwonych" w USA, zajmują aktualnie ósme miejsce w tabeli Ligi Narodów. Są więc tuż za strefą, która gwarantuje awans do turnieju finałowego - w nim weźmie bowiem udział siedem najlepszych zespołów oraz gospodarze z Chin, zajmujący miejsce w ogonie stawki.

Do trzeciej w tabeli Polski Bułgaria traci jednak zaledwie trzy punkty. Różnice w klasyfikacji są więc niewielkie, stąd "Biało-Czerwoni" muszą jeszcze zdobyć kilka "oczek", by zapewnić sobie udział w grze o medale.

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Siatkarze Grbicia w Chicago mają już za sobą pierwsze zajęcia w sali treningowej, czekają jednak na trening w hali meczowej. Sztab szkoleniowy przygotował też już dla nich pierwszą analizę wideo z grą rywali, u których główne role odgrywają bracia Simeon i Aleksandyr Nikołow.

- Wiemy, że ich gra opiera się na starszym z braci Nikołow, przyjmującym. Kluczem do zwycięstwa nad Bułgarią będzie powstrzymanie go, ograniczenie. I na pewno musimy się na tym skupić. Ale jeśli zagramy tak, jak potrafimy, musimy myśleć bardziej o swojej grze, a nie o przeciwniku - zapowiada Fornal, który czeka na debiut w tegorocznej Lidze Narodów.

Podobnego zdania jest Bołądź. On już zdążył pokazać się w Lidze Narodów w Gliwicach, w dodatku z bardzo dobrej strony - grę atakującego wychwalał nawet Grbić.

- To drużyna z topu, na pewno czeka nas ciężki mecz. Ale jak zagramy na swoim poziomie, powinniśmy ten mecz wygrać - przewiduje Bołądź.

Mecz Polska - Bułgaria rozpocznie się w środę o godz. 19 czasu polskiego. Transmisja na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa w Interia Sport.

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Tomasz FornalPiotr Matusewicz East News
Siatkarz w biało-czerwonym stroju wykonuje odbiór piłki podczas meczu siatkówki w hali, skoncentrowany na dynamicznej akcji przy siatce.
Bartłomiej BołądźVolleyballWorld materiały prasowe
Trener drużyny siatkarskiej w białej koszulce z logo sponsorów, z założonymi rękami i skupionym wyrazem twarzy, znajduje się na hali sportowej podczas meczu.
Nikola GrbićMarcin GolbaAFP


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