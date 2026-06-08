Godziny do meczu Polaków, a tu takie wieści. Jest komunikat ws. kadrowicza Grbicia

Michał Gierżot od lat jest uważany za jednego z najbardziej utalentowanych polskich przyjmujących. Jego rozwój wstrzymywały kontuzje i choroba, ale przed rokiem w końcu zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski, a w ostatnim sezonie został podstawowym atakującym mocnego klubu.

Jego JSW Jastrzębski Węgiel dotarł do ćwierćfinału PlusLigi, ale większym problemem były kłopoty finansowe. Ostatecznie, po wycofaniu się partnera strategicznego - Jastrzębskiej Spółki Węglowej - klub zrezygnował z udziału w najbliższym sezonie PlusLigi. A zawodnicy zaczęli szukać nowych miejsc pracy.

PlusLiga. Energa Trefl Gdańsk ściąga reprezentanta Polski

Gierżot znalazł je w Gdańsku. Energa Trefl w poniedziałek oficjalnie potwierdził zatrudnienie 24-letniego zawodnika, który związał się z nowym klubem rocznym kontraktem.

"To zawodnik o ogromnym potencjale, który mimo młodego wieku zdążył już pokazać swoje umiejętności na najwyższym poziomie. Jesteśmy dumni, że wybrał Energę Trefl Gdańsk jako miejsce swojego dalszego rozwoju. Wierzymy, że wspólnie stworzymy warunki, które pozwolą mu zrobić kolejny krok w karierze i jednocześnie wnieść wiele jakości do naszej drużyny" - przekonuje Dariusz Gadomski, prezes klubu z Trójmiasta.

Wieści o kadrowiczu na godziny przed meczem z Kubą. Michał Gierżot zagra w Lidze Narodów

Wieści na temat przyszłości Gierżota zostały przekazane w trakcie zgrupowania reprezentacji Polski. Przyjmujący po raz kolejny zasłużył bowiem na zaufanie ze strony Nikoli Grbicia. Serb włączył go do kadry na pierwszy turniej Ligi Narodów, Gierżot jest już z drużyną narodową w Chinach. Tam już 10 czerwca "Biało-Czerwoni" rozegrają pierwsze spotkanie w tegorocznej edycji rozgrywek, rywalem będzie Kuba.

"Zawsze mówię, że chcę grać najlepiej, jak potrafię, by nie mieć do siebie żalu. Żal jest o wiele gorszym uczuciem niż porażka. A co mi to przyniesie, zobaczymy" - tak Gierżot mówił o swoich planach na sezon reprezentacyjny w niedawnej rozmowie z Interia Sport.

W kadrze na turniej w Linyi Gierżot nie będzie jedynym przedstawicielem Energa Trefla Gdańsk. W drużynie Grbicia jest też Alaksiej Nasewicz, atakujący Trefla, który pozostaje w Trójmieście na kolejny sezon.

Zespół z Gdańska ostatni sezon PlusLigi zakończył na dziewiątym miejscu. Oprócz Nasewicza w drużynie pozostają inni podstawowi zawodnicy - Moustapha M'Baye, Joe Worsley czy Piotr Orczyk.

Michał Gierżot w rozmowie z Nikolą Grbiciem Marcin Golba AFP

Michał Gierżot (nr 27) w reprezentacji Polski volleyballworld.com materiały prasowe

Michał Gierżot podczas meczu z reprezentacją Turcji volleyballworld.com materiały prasowe





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