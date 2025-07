Gigant zaskoczony w Lidze Narodów, później demolka w czwartym secie. Sygnał dla Polaków

Polscy siatkarze trzeci turniej interkontynentalny Ligi Narodów rozegrają w Gdańsku, gdzie powalczą nie tylko o awans do fazy pucharowej, ale też o jak najlepsze rozstawienie. Równolegle mecze będą rozgrywane w Lublanie i Chibie, a tę fazę rozgrywek zainaugurowało starcie Argentyny z Brazylią. Rywale zaskoczyli "Canarinhos" w jednym z setów, na co ci odpowiedzieli błyskawicznie, demolując wręcz przeciwnika i pieczętując zwycięstwo za trzy punkty. To sygnał dla Polaków, którzy gonią Brazylijczyków w tabeli Ligi Narodów.