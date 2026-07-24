Artur Gac, Interia: Była chwila na minimalny odpoczynek po zakończeniu fazy zasadniczej Ligi Narodów w Chicago?

Bartłomiej Lemański, środkowy reprezentacji Polski: - Za dużo czasu nie było, już jesteśmy w Spale, w środę (w dniu rozmowy - przyp.) mieliśmy trening. A zaraz, konkretnie w piątek, wylatujemy do Chin, więc trzeba jeszcze odbyć kilka treningów.

Czyli tylko wtorek mieliście wolny?

- We wtorek wylądowaliśmy, więc do końca doby mieliśmy wolne, a nazajutrz wszyscy stawiliśmy się w Spale. Lot do Chin wiąże się oczywiście z tym, że trzeba mieć kilka dni na zaaklimatyzowanie się w nowej strefie czasowej.

Mam cię ciągle przed oczami, gdy spotkaliście się z nami właśnie w Spale na starcie pierwszego zgrupowania w tym sezonie. Oczywiście powściągałeś radość, jak przystało na profesjonalistę, w dodatku już niemłodego, ale z mowy ciała widziałem jakbyś znalazł się w jakimś Legolandzie z zaawansowanymi klockami technic. Za tobą lata oczekiwania i lata pragnienia, żeby znów dołączyć do tego środowiska.

- Jak najbardziej, w sumie fajne spostrzeżenie. Na pewno wiem, że wiele osób może mieć nawet powiedzmy przesyt siatkówki, czy choćby samych powrotów do Spały z racji tego, że co roku tu się przyjeżdża. Mnie to nie dotyczy, bo powrót po dłuższym czasie, w dodatku dla zawodnika w moim wiekiem, był dla mnie zaskoczeniem, a ponadto szansą do powrotu na właściwe tory. Kilka lat temu w pewnym momencie zgubiłem swoją ścieżkę, ale teraz jestem w takim miejscu, iż czuję, że wszystko idzie w dobrym kierunku.

Myślę, że już w tej chwili możemy powiedzieć, iż jest to twój najlepszy moment w reprezentacji. To znaczy nie mówię, że lepszego nie będzie, bo tego ci życzę, ale jak dotąd to chyba najlepszy stan, w jakim się znalazłeś.

- No tak. Tym bardziej, że gdy jeszcze byłem powoływany do kadry ze czasów Ferdinando De Giorgiego czy Vitala Heynena, to troszkę inaczej wyglądało, ja też byłem innym człowiekiem. I czuję, że w dużej mierze właśnie przez to, jaką drogę wewnętrzną musiałem sam przejść, doszedłem do niektórych rzeczy, dlatego teraz tak to wygląda.

Trener Nikola Grbić nieraz nam mówi, ze praca z tak naszpikowaną gwiazdami drużyną to z jednej strony ogromny przywilej, a z drugiej trudność, bo przecież nie może mieć was na przykład 12 czy 14 na parkiecie. Stąd te zmiany, rotacje. To też zaburza w waszym zespole indywidualne statystyki, choć u ciebie liczby się zgadzają. Zajmujesz 3. miejsce w klasyfikacji najlepiej blokujących po fazie zasadniczej Ligi Narodów (28 punktów w tym elemencie).

- Zakładam, że liczba rozegranych przeze mnie spotkań, w porównaniu do reszty, też wynika z tego, że potrzebowałem ogrania na szczeblu międzynarodowym. Z racji tego, że długo mnie w kadrze nie było, miałem więcej okazji do sprawdzenia siebie w tych meczach. I dla mnie to super, a wiem, że dużo chłopaków potrzebowało odpoczynku, by się zregenerować po sezonie. Tym bardziej, że co roku przyjeżdżają na zgrupowania i nierzadko są od początku. Więc, powiedzmy, miałem tutaj podwójną rolę. Po pierwsze mogłem komuś dać trochę czasu na odpoczynek, a dwa właśnie trochę się rozegrać w spotkaniach i złapać dodatkowego doświadczenia.

Fajną rzecz powiedziałeś na starcie pierwszego zgrupowania, świadczącą o dużej dojrzałości i samoświadomości. "Moim celem jest odnaleźć się tutaj i odnaleźć swoją rolę - żeby ona była pomocna, abym przyczynił się do przyszłych sukcesów" - padło z twoich ust w rozmowie z Polsat Sport. Czy po tych już kilku miesiącach w tej grupie odnalazłeś siebie i swoją rolę?

- Może po części. Natomiast w pełni chciałbym to stwierdzić dopiero po zakończeniu całego sezonu reprezentacyjnego. Jednak sytuacja w tak mocnym zespole może być dynamiczna. Na pierwsze zgrupowanie przyjeżdżałem z taką myślą, że na środku jest bardzo ciasno. A bardzo szybko się okazało, że dwóch-trzech podstawowych chłopaków odpada na samym starcie. To też przyczyniło się do tego, o czym mówiłem, że ułatwiło mi się tutaj odnaleźć. Dlatego z pełną oceną jeszcze się wstrzymam.

Krótko mówiąc, pewnie chcesz doczekać tego momentu, aż przyjdzie ukoronowanie sezonu w postaci występu na imprezie docelowej, czyli na mistrzostwach Europy.

- No tak, dokładnie. Myślę, że jakby Mateusz Bieniek i Norbert Huber byli w szerokim składzie, a nie wypadli na początku, to moja rola pewnie w tym momencie byłaby zupełnie inna.

Amerykanie doigrali się. Polscy siatkarze rozbili giganta i dołożyli po meczu

To też jest kolejna historia, obrazująca, jak czasami nieoczekiwanie otwiera się furtka i ogromna szansa. I to też wielkie wyzwanie, bo można dostać szansę, ale koncertowo ją zaprzepaścić.

- Sto procent zgody. To trochę taka historia, jak zwłaszcza w przypadku wielu młodych zawodników, że muszą czekać na swój moment. Nieraz przez nieszczęście innego zawodnika wpadają do składu i torują sobie drogę. Takie przypadki znamy też doskonale w klubach.

Czego przede wszystkim już nauczyłeś się od Nikoli Grbicia?

- Uczę się cały czas. Najbardziej jestem zadowolony z tego, że jestem w stanie poprawić rzeczy, których nie potrafiłem polepszyć w rozgrywkach klubowych w trakcie sezonu. Z różnych przyczyn. A tutaj na przykład czuję poprawę właśnie w mikroelementach technicznych.

A możemy od razu wskazać taki detal lub detale?

- Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to rzeczy, które wcześniej mi przeszkadzały w bloku indywidualnym. Nie rozumiałem, dlaczego w niektórych akcjach na przykład jestem obijany. Właśnie na kadrze okazało się, że to są szczegóły, na które dopiero tutaj zwrócono mi uwagę, jak technicznie mogę to poprawić.

To dosłownie taki niuans, jak na przykład ręka przesunięta o kilka centymetrów w jedną lub drugą stronę, czy w ogóle inny rodzaj ustawienia całej dłoni?

- Momentami nawet takie rzeczy, jak kwestia właśnie ustawienia ręki inaczej o kilka centymetrów.

Czyli totalne detale.

- Tak. To wynika też z tego, że trener Grbić bywa perfekcjonistą i na takie rzeczy zwraca uwagę.

Coś pięknego. Czułeś, że gdzieś jest ta rezerwa, ale nie wiedziałeś, jak sobie z tym poradzić. A tu delikatna poprawa i efekt jest piorunujący.

- Dokładnie tak. A to tylko jeden przykład z wielu, który od razu przyszedł mi do głowy. Największą wartością jest to, że tutaj można trenować z zawodnikami, którzy są najlepsi na świecie na swojej pozycji. W sumie też to doceniałem, jak jeszcze miałem 20 lat, ale inaczej.

Gdybyś dzisiaj spotkał tamtego Bartka Lemańskiego powiedzmy sprzed 9 lat, to byś się z nim dogadał, czy w sumie byłoby ci ciężko złapać z nim język?

- Oj, myślę że byłoby ciężko (śmiech). Już nawet nie mówię siatkarsko, ale sam widzę po sobie, że ogólnie życiowo jestem zupełnie innym człowiekiem niż kiedyś. Dlatego sądzę, że byłoby ciężko. Musiałbym sam z sobą przeprowadzić dużo rozmów i sporo przebywać, żeby tamtego siebie zrozumieć.

Musiałbyś mieć do siebie dużo cierpliwości.

- Bez dwóch zdań.

Powiedziałeś także, że wiele dała ci praca wykonana w sferze mentalnej, między innymi z psychologiem. W zawodowym sporcie to coraz bardziej istotne zagadnienie. Jaki to był format współpracy? W najtrudniejszym momencie nie odstępował cię na krok, czy postępowaliście podręcznikowo?

- Od razu nadmienię, że cały czas współpracuję z tym psychologiem, czyli już od dłuższego czasu. To też nie wygląda tak, że kontaktuję się z nim tylko, gdy potrzebuję. Również w momentach, gdy teoretycznie czuję, że nie mam żadnego istotnego tematu do poruszenia, ale...

Tak prewencyjnie?

- Można tak to określić. Ale w takich momentach też możemy sobie podsumować różne rzeczy, które do tej pory robiłem, jak one wyglądały, nawet jeśli nie czuję, że coś jest nie tak. Jest to podobny rodzaj podsumowania, jak na przykład trening motoryczny.

Czyli ktoś w stylu twojego stałego współpracownika.

- No tak, w pewnym sensie element sztabu, który nie jest stricte w sztabie, ale ja cały czas mam tę osobę pod ręką. Nie w takim rozumieniu, że nie odstępujemy siebie na krok lub będę go budził w środku nocy, gdy coś mi nie pasuje, ale ta współpraca jest ciągła i stała.

Otarłeś się kiedyś o trudne, najtrudniejsze stany mentalne, okołodepresyjne, lub mówiąc wprost - depresję i mocne załamanie?

- Miałem, jak najbardziej. I możesz to nazywać bezpośrednio, nie trzeba szukać wyrazów bliskoznacznych. Chyba że zadałeś pytanie z takim założeniem, że to może się przydarzyć sportowcowi, ale raczej dzieje się rzadko.

Przeciwnie, uważam że to problem tego wieku w sporcie. A cedzę słowa dlatego, by gwałtownie nie otworzyć puszki Pandory i nagle złe rzeczy zaczną ci się przypominać.

- Nie, nie, nie. Przychodziłem taki bardzo ciężki moment w swoim życiu, ale już go przepracowałem, więc żadnej puszki nie otwierasz. Niemniej nie było łatwo. Zwłaszcza, że przydarzyło się to w momencie, gdy moja siatkarska kariera bardzo mocno odcisnęła się na moim życiu. Jedyne, czego sobie teraz daruję, to już nie będę wchodził w szczegóły. Dodam tylko, że w sporcie to w ogóle dużo częstsze zjawisko niż się ogólnie wydaje.

Czy w ostatnich dniach lub tygodniach usłyszałeś z ust trenera Grbicia słowa pod swoim adresem, które zapadły ci w pamięć?

- Chyba nic takiego specjalnego. Jednak ogólnie byłem zaskoczony, jak świadome podejście do sportu ma trener Grbić. I to od pierwszego wspólnego kontaktu, jak tylko przyjechałem do Spały i odbyliśmy premierowy trening.

Niespotykane było to, jak w meczu ze Stanami Zjednoczonymi, którymi spuentowaliście rozgrywki fazy zasadniczej Ligi Narodów, zdarzyło się trenerowi bić wam brawo.

- Myślę, że wszyscy są zadowoleni z tego występu, ale też już wyłapałem słowa trenera Grbicia, iż ma nadzieję, że to jeszcze nie jest szczyt naszej formy i mamy zapas na więcej potencjału. Ja też mam nadzieję, że wykrzeszemy z siebie jeszcze więcej.

To też kolejne przekleństwo waszego zespołu. Faza zasadnicza ekstra, 10 meczów na 12 na plus, ale jak powiedział Marcin Komenda z myślą o turnieju finałowym: wy jeszcze nic nie wygraliśmy w tym sezonie Ligi Narodów.

- Nic dodać, nic ująć.

Rozmawiał Artur Gac, Interia

Chcesz porozmawiać z autorem? Napisz: artur.gac@firma.interia.pl

Bartłomiej Lemański FOT. ANNA KLEPACZKO / FOTOPYK Newspix.pl

Bartłomiej Lemański /NEWSPIX.PL Newspix.pl





Liga Narodów. Brazylia - Japonia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport