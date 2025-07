Francuski siatkarz po meczu zaczął mówić o Polakach. Padło jedno nazwisko

"Na pewno był to czas, którego jeszcze w tej najbliższej historii nie przeżyliśmy. Przegraliśmy dwa mecze z rzędu, przegraliśmy teoretycznie z drużynami, które niby powinny być słabsze od nas, w których powinniśmy być faworytami, ale sport pokazuje, że wcale nie zawsze tak musi być i my codziennie musimy udowadniać, że mamy dużo jakości i potrafimy grać, bo każdy chce to robić" - komentował później w rozmowie z Interią Jakub Kochanowski.