Fornal wydał wyrok ws. gry kadry Grbicia, jaśniej się nie da. Potem taki apel

Takiej sytuacji w siatkarskiej reprezentacji Polski nie było bardzo dawno. Szkoleniowiec zespołu, Nikola Grbić musi zmagać się z wieloma kontuzjami w drużynie, co zdecydowanie nie ułatwia mu pracy. Podczas rozgrywek z kadry wypadł już Rafał Szymura i Aleksander Śliwka, a do tego z powodu bólu pleców zgrupowanie opuścił Bartosz Kurek. Atakujący ma jednak wrócić na początku września, aby odpowiednio przygotować się do nadchodzących mistrzostw świata.