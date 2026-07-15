Fornal przemówił po wygranej i od razu zwrócił uwagę na jedno. "To bardzo ważne"

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Znakomicie w pierwszym spotkaniu trzeciego turnieju Ligi Narodów spisali się siatkarze reprezentacji Polski. Podopieczni Nikoli Grbicia ograli 3:0 Bułgarów i znacznie przybliżyli się do turnieju finałowego rozgrywek. Niezłe spotkanie zaliczył Tomasz Fornal. Ten tuż po spotkaniu zabrał głos i zdradził, co dla drużyny było szczególnie ważne. Nie zabrakło również kilku słów odnośnie oficjalnego debiutu w tym sezonie w narodowych barwach.

Fornal przemówił po wygranej i zwrócił uwagę na jedno. "To bardzo ważne"
Tomasz Fornal w barwach reprezentacji PolskiANNA KLEPACZKO / FOTOPYK/NEWSPIX.PL/ IMAGO/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Po ponad trzech tygodniach od ostatniego oficjalnego starcia do gry powróciła siatkarska reprezentacja Polski. "Biało-Czerwoni" w środę przystąpili do walki w trzecim, a zarazem ostatnim turnieju fazy zasadniczej w Lidze Narodów. W premierowym starciu w trzech setach poradzili sobie z Bułgarią, dzięki czemu wykonali znaczny krok w stronę awansu do turnieju finałowego.

Niezłe spotkanie zaliczył Tomasz Fornal. Przyjmujący w całym meczu zdobył 10 "oczek", osiem z ataku oraz dwa blokiem. Zainteresowany tuż po zakończeniu meczu udzielił krótkiego wywiadu dla Volleyball World. W rozmowie zdradził, że spotkania przeciwko Bułgarii zawsze są trudne.

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Paweł Nowak

Do tego dodał również, że dla całej drużyny było niezwykle ważne, by zmagania w Chicago rozpocząć od zwycięstwa. W końcu naszą ekipę czekają jeszcze trzy spotkania. I to z rzędu. Od piątku do niedzieli rywalizować będą jeszcze z Brazylią, Francją oraz gospodarzami - Amerykanami.

- Graliśmy bardzo dobrze od pierwszego do ostatniego punktu. Przeciwko Bułgarii nigdy nie jest łatwo grać, bo to jest bardzo dobry zespół, który bardzo mocno zagrywa. Trzeba wtedy utrzymać piłkę i wykorzystywać swoje szanse. To było niezwykle ważne, aby rozpocząć ten turniej od zwycięstwa, bo od piątku do niedzieli gramy trzy spotkania z rzędu. To bardzo ważne zwycięstwo - przekazał.

Fornal oficjalnie debiutuje w kadrze. I zdradza. "Niesamowite"

Co ciekawe, dla 28-latka był to oficjalny debiut w kadrze w tym sezonie. W ostatnich tygodniach skupiał się na treningach w Spale i odpowiednio przygotowywał się do najważniejszej fazy sezonu. Jak zdradził, gra w narodowych barwach to dla niego bardzo emocjonująca.

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uzupełnił.

Następny mecz siatkarze reprezentacji Polski rozegrają w nocy z piątku na sobotę. Ich rywalami będą Brazylijczycy. Pierwszy gwizdek tego meczu zaplanowany jest na godz. 3:00 czasu polskiego. Relację tekstową "na żywo" z tego meczu będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

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