FIVB ogłasza ws. Polaków. Błyskawiczny komunikat. To nie był koniec

Kibice z kraju nad Wisłą, którzy postanowili obejrzeć z samego rana potyczkę reprezentacji Polski, z pewnością nie żałowali swojej decyzji. Podopieczni Nikoli Grbicia potrzebowali zaledwie trzech setów, by udanie zrewanżować się Kubańczykom za zeszłoroczną porażkę w Gdańsku. Triumf selekcjonera cieszył podwójnie, ponieważ został on odniesiony bez kilku wiodących zawodników. Radę dali także debiutanci, o czym wspominaliśmy na wstępie.

Blokiem imponował choćby Jakub Majchrzak. "Piękne wejście. Majchrzak wiedział, że ma pilnować skrzydeł, na tym był skupiony i od razu na tych skrzydłach blokował. Fajnie sobie ten mecz ustawił i grało mu się dużo swobodniej. Dobrze wykonał swoją pracę" - mówił podekscytowany Damian Dacewicz na antenie Polsatu Sport. Dobra gra 22-latka nie uszła uwadze także FIVB. "Cztery bloki, a pierwszy set nawet się nie skończył" - napisał profil Volleyball World.

FIVB pod wrażeniem zwycięstwa Polaków. Na jednym wpisie się nie skończyło

Ostatecznie bohater "Biało-Czerwonych" uzyskał ich sześć. Ale najważniejsze było zwycięstwo. Dzięki triumfowi 3:0 Polacy wciąż zajmują pierwsze miejsce w rankingu FIVB. Zostali też liderami turnieju, ponieważ meczem z Kubą zainaugurowali całe rozgrywki. Międzynarodowa federacja nie omieszkała się o tym wspomnieć. "To pierwsi zwycięzcy męskiej VNL" - przekazali, dorzucając jednocześnie wideo przedstawiające ostatnią akcję środowego starcia.

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"Reprezentacja Polski rozpoczęła rozgrywki #VNL2026 od zwycięstwa w trzech setach nad Kubą. "Bartosz Gomułka liderował z 15 punktami, a debiutujący środkowy Jakub Majchrzak dołożył 12 punktów, w tym 6 bloków" - brzmiał ostatni z komunikatów. Jutro podopieczni Nikoli Grbicia o 14:00 zmierzą się ze Słoweńcami. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Jan Firlej i Adrian Markiewicz w barwach reprezentacji Polski siatkarzy podczas meczu Ligi Narodów volleyballworld.com materiały prasowe

Blok był ważnym elementem gry siatkarzy Grbicia w meczu Polska - Kuba VolleyballWorld materiały prasowe

W ataku debiutant w Lidze Narodów - Jakub Majchrzak VolleyballWorld materiały prasowe





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