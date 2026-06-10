FIVB ogłasza ws. Polaków. Błyskawiczny komunikat. To nie był koniec

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Polscy siatkarze triumfem bez straty seta nad Kubą zainaugurowali tegoroczną Ligę Narodów. Nikola Grbić postanowił skorzystać z kilku debiutantów, ale ci wytrzymali ciśnienie, dzięki czemu "Biało-Czerwoni" w kapitalnym stylu rozpoczęli marsz po obronę tytułu wywalczonego przed rokiem. Tuż po ostatniej piłce do akcji wkroczyła międzynarodowa federacja, błyskawicznie ogłaszając w sprawie świętujących Europejczyków. Nie skończyło się na jednym komunikacie.

Polscy siatkarze w biało-czerwonych strojach świętują zdobycie punktu w meczu z Kubą.
Polacy w środę pokonali Kubańczyków 3:0volleyballworld.commateriał zewnętrzny

Kibice z kraju nad Wisłą, którzy postanowili obejrzeć z samego rana potyczkę reprezentacji Polski, z pewnością nie żałowali swojej decyzji. Podopieczni Nikoli Grbicia potrzebowali zaledwie trzech setów, by udanie zrewanżować się Kubańczykom za zeszłoroczną porażkę w Gdańsku. Triumf selekcjonera cieszył podwójnie, ponieważ został on odniesiony bez kilku wiodących zawodników. Radę dali także debiutanci, o czym wspominaliśmy na wstępie.

Blokiem imponował choćby Jakub Majchrzak. "Piękne wejście. Majchrzak wiedział, że ma pilnować skrzydeł, na tym był skupiony i od razu na tych skrzydłach blokował. Fajnie sobie ten mecz ustawił i grało mu się dużo swobodniej. Dobrze wykonał swoją pracę" - mówił podekscytowany Damian Dacewicz na antenie Polsatu Sport. Dobra gra 22-latka nie uszła uwadze także FIVB. "Cztery bloki, a pierwszy set nawet się nie skończył" - napisał profil Volleyball World.

FIVB pod wrażeniem zwycięstwa Polaków. Na jednym wpisie się nie skończyło

Ostatecznie bohater "Biało-Czerwonych" uzyskał ich sześć. Ale najważniejsze było zwycięstwo. Dzięki triumfowi 3:0 Polacy wciąż zajmują pierwsze miejsce w rankingu FIVB. Zostali też liderami turnieju, ponieważ meczem z Kubą zainaugurowali całe rozgrywki. Międzynarodowa federacja nie omieszkała się o tym wspomnieć. "To pierwsi zwycięzcy męskiej VNL" - przekazali, dorzucając jednocześnie wideo przedstawiające ostatnią akcję środowego starcia.

"Reprezentacja Polski rozpoczęła rozgrywki #VNL2026 od zwycięstwa w trzech setach nad Kubą. "Bartosz Gomułka liderował z 15 punktami, a debiutujący środkowy Jakub Majchrzak dołożył 12 punktów, w tym 6 bloków" - brzmiał ostatni z komunikatów. Jutro podopieczni Nikoli Grbicia o 14:00 zmierzą się ze Słoweńcami. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

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Dwóch siatkarzy w biało-czerwonych koszulkach podczas akcji pod siatką, jeden z nich przygotowuje się do rozegrania piłki, a drugi jest gotowy do ataku.
Jan Firlej i Adrian Markiewicz w barwach reprezentacji Polski siatkarzy podczas meczu Ligi Narodówvolleyballworld.commateriały prasowe
Zawodnik w czerwonym stroju wykonuje atak siatkarski, próbując przebić piłkę nad blokiem dwóch przeciwników ubranych w białe koszulki i czerwone spodenki.
Blok był ważnym elementem gry siatkarzy Grbicia w meczu Polska - KubaVolleyballWorld materiały prasowe
Siatkarz w białoczerwonym stroju wyskakuje do ataku, podczas gdy jego drużyna i rywale w czerwonych koszulkach obserwują piłkę nad siatką.
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