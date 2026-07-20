Reprezentacja Polski zakończyła fazę zasadniczą Ligi Narodów na drugim miejscu. Przypieczętowała ten sukces kapitalnym występem w turnieju w Chicago. W czterech meczach z rywalami ze światowej czołówki przegrali tylko seta, kończąc rozgrywki efektownym zwycięstwem 3:0 z reprezentacją USA.

- Mam nadzieję, że nie osiągnęliśmy pełni naszego potencjału już teraz, bo byłoby trochę za wcześnie. Ale po takim turnieju, w którym przegraliśmy tylko seta, grając z bardzo silnymi drużynami, mogę być tylko usatysfakcjonowany - podsumował występy swoich zawodników Nikola Grbić.

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Świetny mecz z Amerykanami pozwolił "Biało-Czerwonym" uniknąć w ćwierćfinale mistrzów świata z Włoch. Zamiast nich wpadli na Ukrainę, która po raz pierwszy zagra o medale Ligi Narodów. Rywale Polaków zajęli siódme miejsce w tabeli.

Kilkanaście godzin po zakończeniu fazy zasadniczej FIVB ogłosiła oficjalny terminarz turnieju finałowego w Ningbo. Rywalizacja rozpocznie się 29 lipca, ale reprezentacja Polski swój pierwszy mecz rozegra dopiero drugiego dnia turnieju.

Spotkanie Polska - Ukraina będzie ostatnim ćwierćfinałem i rozpocznie się 30 lipca o godz. 13.30 czasu polskiego. Jeśli polscy siatkarze awansują do czołowej czwórki Ligi Narodów, zmierzą się z wygranym z pary Turcja - Słowenia.

Zastanawiająca decyzja FIVB. Rywale Polaków w lepszej sytuacji

Nie obyło się jednak bez zastanawiającej decyzji FIVB. Siatkarze z Turcji lub Słowenii będą mieć bowiem więcej czasu na regenerację przed półfinałem. Swój ćwierćfinał rozegrają bowiem dzień przed "Biało-Czerwonymi".

Po drugiej stronie turniejowej "drabinki" znajdą się dwie inne pary: Japonia zagra z Chinami, które awans do ósemki miały zapewnione jako gospodarz imprezy, a USA zmierzy się z Włochami. Tutaj uprzywilejowany będzie zwycięzca azjatyckiej rywalizacji, bo to Amerykanie i Włosi zagrają dzień później. Półfinały zaplanowano na sobotę 1 sierpnia, dzień później zostaną rozegrane mecze o medale.

Polscy siatkarze po powrocie do kraju przygotowania do gry o medale rozpoczną w środę w Spale. W Chinach będą bronić złotego medalu zdobytego przed rokiem. Wówczas w finale pokonali reprezentację Włoch. Transmisje wszystkich meczów turnieju finałowego Ligi Narodów na antenach Polsatu Sport, relacje tekstowe na Interia Sport.

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Terminarz turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarzy

29 lipca, godz. 9.00: Słowenia - Turcja, transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go

29 lipca, godz. 13.30: Japonia - Chiny, transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go

30 lipca, godz. 9.00: Włochy - USA, transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go

30 lipca, godz. 13:30: Polska - Ukraina, transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go

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Wilfredo Leon w przyjęciu volleyballworld.com materiały prasowe

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Aleksander Śliwka VolleyballWorld materiały prasowe





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