FIVB ogłasza po triumfie Polski. Kluczowa wiadomość dla kadry Grbicia
Polscy siatkarze dopiero co zakończyli turniej Ligi Narodów w Chicago, a przed nimi już kolejne wyzwanie. W Polsce spędzą zaledwie kilka dni, po których wyruszą do Ningbo, gdzie zagrają w turnieju finałowym. FIVB, czyli Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej, ogłosiła już terminarz ćwierćfinałów. "Biało-Czerwoni" rozpoczną zmagania 30 lipca od spotkania z Ukrainą. Przy ogłaszaniu terminarza nie obyło się jednak bez kontrowersji. Transmisje wszystkich meczów Ligi Narodów na antenach Polsatu Sport.
Reprezentacja Polski zakończyła fazę zasadniczą Ligi Narodów na drugim miejscu. Przypieczętowała ten sukces kapitalnym występem w turnieju w Chicago. W czterech meczach z rywalami ze światowej czołówki przegrali tylko seta, kończąc rozgrywki efektownym zwycięstwem 3:0 z reprezentacją USA.
- Mam nadzieję, że nie osiągnęliśmy pełni naszego potencjału już teraz, bo byłoby trochę za wcześnie. Ale po takim turnieju, w którym przegraliśmy tylko seta, grając z bardzo silnymi drużynami, mogę być tylko usatysfakcjonowany - podsumował występy swoich zawodników Nikola Grbić.
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Świetny mecz z Amerykanami pozwolił "Biało-Czerwonym" uniknąć w ćwierćfinale mistrzów świata z Włoch. Zamiast nich wpadli na Ukrainę, która po raz pierwszy zagra o medale Ligi Narodów. Rywale Polaków zajęli siódme miejsce w tabeli.
Kilkanaście godzin po zakończeniu fazy zasadniczej FIVB ogłosiła oficjalny terminarz turnieju finałowego w Ningbo. Rywalizacja rozpocznie się 29 lipca, ale reprezentacja Polski swój pierwszy mecz rozegra dopiero drugiego dnia turnieju.
Spotkanie Polska - Ukraina będzie ostatnim ćwierćfinałem i rozpocznie się 30 lipca o godz. 13.30 czasu polskiego. Jeśli polscy siatkarze awansują do czołowej czwórki Ligi Narodów, zmierzą się z wygranym z pary Turcja - Słowenia.
Zastanawiająca decyzja FIVB. Rywale Polaków w lepszej sytuacji
Nie obyło się jednak bez zastanawiającej decyzji FIVB. Siatkarze z Turcji lub Słowenii będą mieć bowiem więcej czasu na regenerację przed półfinałem. Swój ćwierćfinał rozegrają bowiem dzień przed "Biało-Czerwonymi".
Po drugiej stronie turniejowej "drabinki" znajdą się dwie inne pary: Japonia zagra z Chinami, które awans do ósemki miały zapewnione jako gospodarz imprezy, a USA zmierzy się z Włochami. Tutaj uprzywilejowany będzie zwycięzca azjatyckiej rywalizacji, bo to Amerykanie i Włosi zagrają dzień później. Półfinały zaplanowano na sobotę 1 sierpnia, dzień później zostaną rozegrane mecze o medale.
Polscy siatkarze po powrocie do kraju przygotowania do gry o medale rozpoczną w środę w Spale. W Chinach będą bronić złotego medalu zdobytego przed rokiem. Wówczas w finale pokonali reprezentację Włoch. Transmisje wszystkich meczów turnieju finałowego Ligi Narodów na antenach Polsatu Sport, relacje tekstowe na Interia Sport.
Terminarz turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarzy
29 lipca, godz. 9.00: Słowenia - Turcja, transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go
29 lipca, godz. 13.30: Japonia - Chiny, transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go
30 lipca, godz. 9.00: Włochy - USA, transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go
30 lipca, godz. 13:30: Polska - Ukraina, transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go
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