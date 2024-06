Faworyt był w tarapatach. Polscy siatkarze strąceni z podium Ligi Narodów

Po nieudanym poprzednim sezonie w tym roku Brazylijczycy prezentują się nieźle. Przed nieco ponad tygodniem pokonali w Fukuoce reprezentację Polski 3:1 . Na start turnieju na Filipinach również czekał na nich wymagający przeciwnik. Holendrzy, który wciąż mieli cień szansy na awans na igrzyska olimpijskie, mocno się im postawili. Nimir Abdel Aziz zdobył aż 37 punktów, ale to Brazylia była górą. I awansowała na podium Ligi Narodów , spychając "Biało-Czerwonych" na czwarte miejsce w tabeli.

Z czasem Brazylijczycy odnaleźli jednak właściwy rytm. Objęli prowadzenie 19:17. Różnicę zmniejszył as serwisowy Nimira, a po chwili atakujący w kontrataku doprowadził do remisu 23:23. I to Holandia niespodziewanie wygrała partię 26:24, bo asem serwisowym w ostatniej akcji popisał się rezerwowy rozgrywający Silvester Meijs.